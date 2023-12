Sánchez-Feijóo: ¿Una reunión útil?

Siento mucho ser escéptico, pero me temo que la reunión que celebrarán este viernes Sánchez y Feijóo no servirá para nada. Estaremos más pendientes de la lotería que será más interesante que el diálogo imposible entre dos políticos que se detestan. No le falta razón al líder del PP por desconfiar de su interlocutor, porque solo se fían de él aquellos que esperan conseguir beneficios personales. Hemos pasado de un sistema de partidos a la partitocracia basada en un esquema clientelar al servicio del líder. Sus aliados parlamentarios saben que les engañará cuando pueda y que su relación es meramente instrumental. Hay que reconocer que ha conseguido atraer a sus enemigos más feroces dentro del partido e, incluso, ha abandonado el socialismo más liberal para abrazar la agenda extremista y populista del Grupo de Puebla. En cualquier momento incorpora a Baltasar Garzón como gurú jurídico del «lawfare», ya que es uno de los ideólogos de la izquierda extremista iberoamericana. El debate de si Feijóo tenía que reunirse con el amigo de Puigdemont, Junqueras y Otegi era interesante y no incluyó a Ortuzar y el PNV porque no son más que los tontos útiles del esperpento organizado al servicio de Sánchez.

El líder del PP ha impuesto que la reunión sea en el Congreso, algo que es más acertado y no parece que visite a un jefe del Estado bis. Acudir a La Moncloa tiene un punto de caudillismo peronista que tanto gusta a su inquilino y entusiasmaba a algunos de sus antecesores. A partir de ahora, salvo en casos institucionales, lo lógico sería reunirse en el Parlamento que es la casa de todos los españoles. Es cierto que la catastrófica e independentista Francina Armengol se cree que es un chiringuito al servicio del PSOE. Feijóo ha impuesto una agenda de la reunión, aunque el único objetivo de su interlocutor es que se rinda o machacarle con el apoyo inestimable de la propaganda monclovita. El tema estrella es el CGPJ, porque necesita colocar a más Pumpidos para completar la agenda radical del Grupo de Puebla para España. Es la pieza que falta en la estrategia de destrucción de la separación de poderes.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).