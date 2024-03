Seis de cada diez españoles asisten regularmente a las procesiones de Semana Santa

En marzo de 2023 el CIS se interesó por el comportamiento de los españoles ante la Semana Santa, preguntando si pensaba salir de su lugar de residencia habitual por motivos de ocio, por varios días consecutivos, durante esta festividad de abarca varios días consecutivos. El 63,7% respondió que no, frente a tan solo el 32,3% que sí. Este 32,3% se repartía del siguiente modo: el 14,0% de los españoles señalaban que sus salidas eran para pasar unos días con la familia, otro 7,8% tenía por objeto descansar en el campo, montaña o playa. Mientras que el 5,3% optaba por hacer un viaje de placer por España. Y únicamente el 2,8% elegía un viaje al extranjero.

Esa mayoría del 63,7% de los ciudadanos que no pensaba salir se repartía principalmente por cuatro razones; un 14,2% de los españoles por motivos laborales/de trabajo/de estudios, otro 13,9% por motivos económicos, el 10,3% por no tener ganas/por no tener un plan que le motive y el 8,0% por motivos de salud.

La Semana Santa tiene una vertiente muy destacada, la religiosa, de hecho el 60,9% de los españoles reconocía en este estudio que asiste regularmente o lo ha hecho en alguna ocasión a las procesiones. Frente al 38,8% que afirma que nunca asiste o ha asistido.

Es el electorado de PP y VOX los que en mayor medida asisten con regularidad o en alguna ocasión, con el 80,5% y 81,9%, respectivamente. Mientras que entre los votantes del PSOE el porcentaje alcanza el 61,0% y entre los de Sumar baja al 39,0%.

Mientras que los que nunca han asistido se elevan al 60,3% en el caso de los votantes de Sumar. Porcentaje que baja al 39,0% entre los socialistas, y del 19,6% en el caso de los populares y del 18,1% entre los electores de VOX.

El movimiento de personas para estas vacaciones de Semana Santa, en el supuesto de mantenerse los porcentajes de 2023, supone que 15,7 millones de personas, de un total de 48,6 millones de habitantes saldrán de su lugar de residencia habitual. De los cuales 6,8 millones pasarán unos días con la familia, otros 3,8 millones descansarán en el campo, montaña o playa. Mientras que 2,6 millones aprovecharán para viajar por España. Y 1,4 millones viajarán al extranjero. 0,4 millones practicarán en sus vacaciones deporte.

En todo caso, las expectativas para la Semana Santa que acaba casi de arrancar parecen extraordinarias a pesar de que las previsiones meteorológicas reflejan un empeoramiento del tiempo con una bajada brusca de las temperaturas y precipitaciones continuadas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estimado que se produzcan más de 16,5 millones de desplazamientos por carretera durante la Semana Santa de 2024, cuya «Operación Especial de Tráfico» arrancó a las 15:00 horas del viernes 22 de marzo y se desarrollará hasta la medianoche del próximo lunes 1 de abril, festivo en Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra.

En este sentido, hay que ponderar además que los hoteleros prevén una ocupación del 85 %, que puede ser incluso superior con las reservas de última hora, en una Semana Santa en que los precios volverán a marcar máximos históricos, como ya ocurrió en verano, porque la demanda de viajes sigue imparable.

La pulsión viajera se mantiene en niveles muy elevados, como viene ocurriendo tras la pandemia, lo que lleva también a los grandes operadores de transporte a aumentar sus frecuencias.

Tiempo de Vía crucis, pregones, traslados y procesiones de vísperas, fervor, religiosidad, arte, gastronomía... en un periodo festivo que nos arrastra. Por eso, muchas de las Semanas Santas más espectaculares de España han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional.