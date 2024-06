Servicio, compromiso y deber

S.M el Rey Felipe VI ha cumplido 10 años de reinado (y cumple) toda una vida al servicio de los Españoles. El artículo 56 de la Constitución Española abre el título II que consagra la Monarquía, donde el Rey “es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.”.

El Rey es por tanto, la clave de bóveda del sistema de la Monarquía Parlamentaria española, que forma parte de un “Estado democrático Social y de Derecho y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político’’, según reza el artículo 2 de la Constitución. En el décimo aniversario de su proclamación, Don Felipe VI dispone de un amplio apoyo y cariño por parte de la sociedad española (las encuestas señalan más del 70% de apoyo de la población), en la que se valora que la Jefatura del Estado es una institución ejemplar y profesional, que genera estabilidad institucional en un contexto político y social muy complejo (dentro y fuera de España).

Durante el día de ayer, S.M el Rey Felipe VI reafirmó su compromiso con España y la Constitución: “A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre”, ha señalado, donde también ha destacado que “también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo” y a la “integridad y coherencia de la Institución”. Estas palabras se producen en un contexto en el que se ha generado un descrédito por parte de la ciudadanía de algunas de las instituciones más importantes de nuestro país, particularmente las vinculadas a la justicia.

Durante estos 10 años, la Casa Real se ha enfrentado a numerosos retos políticos, económicos y sociales, en los que se ha abordado una modernización de la institución con un Jefe del Estado ejemplar y que goza de gran prestigio internacional. El aniversario de Don Felipe VI al frente para la Jefatura del Estado, ha servido para poner en valor el futuro de la Corona en España: frente aquellos que proponen otras formas políticas (y que está sujetas a los vaivenes de la política), la mejor garantía de futuro de la unidad de España, de la concordia entre españoles y en definitiva, de estabilidad institucional, es la Monarquía y la familia Real: Don Felipe, Doña Letizia y la que está llamada a ser la futura Jefa de Estado en nuestro país: Doña Leonor de Borbón (sin olvidarnos de la Infanta Doña Sofía).

Como dijo S.M el Rey Felipe en su discurso de toma de proclamación: “La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas, le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles”.

La Monarquía es una institución que representa muy bien la convivencia entre diferentes generaciones. La princesa de Asturias es una referente generacional y representa un liderazgo emergente en la España del futuro, que debemos construir entre todos.