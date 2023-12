Son treinta mil, señora

Bueno, un poco menos: 29.500 euros del ala. Eso es lo que toca pagar a usted, señora, y a cada uno de los españoles por la deuda pública, según un reciente informe del Instituto Juan de Mariana (https://bit.ly/49RuJr8). Su título es Día de la deuda, «que refleja la fecha a partir de la cual el conjunto de las Administraciones Públicas españolas agota todos sus ingresos fiscales para poder hacer frente a sus gastos, de modo que el Estado vivirá a crédito, generando déficit y deuda, hasta fin de año». Ese día fue el pasado 30 de noviembre.

Todos nuestros gobernantes han aumentado la deuda pública, que pasó de menos del 40 % del PIB a más del 110 % entre 2008 y 2022. En todos y cada uno de esos años el gasto público superó a los ingresos, generado así un déficit continuado, que engrosó el endeudamiento. Insisten los socialistas de todos los partidos en que nuestro problema fiscal es un problema de ingresos. Mienten, claro, porque los ingresos no han dejado de aumentar. Concluye el informe del Juan de Mariana: «nuestro país no tiene un problema de ingresos insuficientes, sino de gastos excesivos». Y añade: «El endeudamiento enmascara el verdadero coste del gasto público, al trasladar su financiación al futuro. Además, la vida media de la deuda española es de 7,9 años, de modo que no estamos traspasando tales obligaciones ‘a las próximas generaciones’, sino que nosotros mismos las enfrentaremos también a medio plazo, en forma de más impuestos».

El estudio refuta mitos fiscales ampliamente difundidos por los gobiernos y sus terminales mediáticas. Esta es su recomendación final: «moderar el aumento de los presupuestos como medida de responsabilidad fiscal que, si bien puede resultar impopular en ciertos ámbitos y en el más corto plazo, lo cierto es que ofrece una fórmula para recuperar con rapidez la estabilidad fiscal».

Conociendo a nuestras autoridades, y teniendo en cuenta su oneroso, irresponsable y demagógico manejo del gasto, en particular en las pensiones de la Seguridad Social, tengo serias dudas de que esta sensata recomendación del Juan de Mariana vaya a ser seguida, y que el gasto sea contenido de forma tal de no crujir a los españoles con aún más impuestos.

Así que reformulo la cuenta. Señora, son treinta mil, pero solo de momento.