Hoy se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha para visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan.

La Fundación Cadete, que lleva 15 años favoreciendo la integración social de niños y jóvenes con discapacidad, ASPACE Madrid y las entidades miembro, se reunieron en la explanada de Las Ventas, en Madrid, para lograr un mayor impacto y sensibilización. Abogan por el desarrollo de una atención temprana universal, transversal, multidisciplinar y gratuita.

Lo que más me impresiona de estas personas extraordinarias, es la manera con la que afrontan los desafíos que dicha afección neuromuscular presenta. Es maravilloso compartir los triunfos de las personas con parálisis cerebral. Su actitud, su sonrisa, sus pequeños grandes logros de su día a día, son toda una inspiración. En este día especial, queremos destacar la labor de las organizaciones que trabajan incansablemente para mejorar la vida de quienes enfrentan una parálisis cerebral. Pese a que interiormente no se diferencian de quienes no tienen ninguna discapacidad, salvo que tienen una motivación extra para vivir, conseguir la calidad de vida que a los demás les viene de serie, la parálisis cerebral afecta al movimiento y la postura, y aunque puede presentarse desde el nacimiento, también puede ser sobrevenida, también conocida como parálisis cerebral adquirida o secundaria, debido a una lesión o afección adquirida. Cada caso es único. Pese a que enfrentan grandes obstáculos, con el apoyo adecuado, pueden lograr resultados sorprendentes. La terapia y la rehabilitación son clave. Hay programas innovadores que ayudan a las personas con parálisis cerebral a mejorar su movilidad, fortaleza y calidad de vida. Es también vital su bienestar emocional y social.

En este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, queremos recordar que cualquier discapacidad o circunstancia puede sobrellevarse de forma muy positiva, con amor, apoyo y los recursos adecuados. Hoy alcanzan sus metas y demuestran que el mundo es un lugar cada vez más inclusivo y accesible para todos.