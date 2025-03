El desconocido término que usan en País Vasco para pedir una cerveza con limón: nadie fuera de allí lo sabe

La cerveza, elaborada a base de malta de cebada, agua, lúpulo y levadura, es una de las bebidas más populares del mundo. Su origen se remonta al año 4.000 a.C. en Mesopotamia, cuando una mezcla accidental dio lugar a esta bebida fermentada. En Egipto, se convirtió en la bebida del pueblo y se la conocía como "zythum", mientras que el vino quedaba reservado para las clases altas.

Su expansión por el mundo fue imparable, y no tardó en llegar a España aunque no fue hasta la entrada de Carlos I cuando terminó de popularizarse. El monarca, tras su retiro en el Monasterio de Yuste en el siglo XVI instaló una pequeña fábrica de cerveza. Desde entonces, esta bebida ha mantenido su reinado en la península ibérica, con un crecimiento del 32% en su consumo según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2022. Sin embargo, en el norte del país, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cantabria, la cerveza con limón recibe un nombre muy particular: "pika" o "lejía", dependiendo de la región.

El curioso origen de la cerveza con limón

La mezcla de cerveza con limón tiene un origen curioso. En 1922, en la localidad alemana de Deisenhofen, los dueños de una taberna temieron quedarse sin cerveza ante la afluencia masiva de ciclistas que recorrían la zona. Para solucionar el problema, decidieron mezclar la cerveza con refresco de limón, creando una bebida más refrescante y con menor graduación alcohólica. Este invento se popularizó en Alemania con el nombre de "Radler", que significa "ciclista" en alemán.

En España, la cerveza con limón tiene diferentes nombres según la región. En Madrid y Andalucía se pide una "clara con limón", en Barcelona y Santiago de Compostela se la conoce simplemente como "clara", mientras que en Castellón y Valencia se llama "champú". En Euskadi, sin embargo, su nombre es "pika" en Bilbao y "lejía" en Gipuzkoa.