En el podcast "El capuchino con Alicia" el invitado de hoy es Ramón García Alcaraz, doctor en historia del arte y galerista

Y esta pieza es diferente porque nuestro invitado, con su genial sentido del humor, nos lleva con una clarísima descripción a recorrer aquellos momentos de la pre-transición y transición durante el gran cambio en España en su Cartagena natal, narrando algunas situaciones que ahora las vemos lejanas y divertidas confirmando que la vida en España hace no tantos años, era completamente diferente. Ramón cuenta en el podcast, la revolución que causó la llegada de turistas suecas a Cartagena en aquellos años cuando las mujeres y los hombres que habían enviudado permanecían vestidos de luto total y cuando en Madrid se vivió La Movida y el "Madrid me mata" y que trascendió en otras ciudades españolas como lo define la expresión: “Valencia me remata”.

Es una pieza que desde el inicio hasta el final entretiene muchísimo porque el invitado de hoy al Capuchino con Alicia ha colaborado a cambiar la sociedad en varios momentos de su vida en el ámbito del Arte Contemporáneo.

Cartagenero de pro que recuerda cómo era la sociedad en la que creció en plena dictadura franquista en la pre-transición siendo su ciudad natal un sitio portuario y militar. Hablamos de los años 60'. Describe el estilo de las mujeres y los hombres de la época y sus grandes contrastes, los veranos en La Manga. Su descripción del ambiente de la época en el Mediterráneo es fabulosa.

Ramón no pasó de largo La Movida española pese a que algunos años los pasó en Roma, cuando La Dolce Vita estaba en plena efervescencia la cual también disfrutó. A su regreso a España recuerda el “Valencia me remata” en la época de la "Ruta del bacalao" cuando surgieron los after hours y lo que era salir de los locales al medio día e ir directamente a comer una paella. Impartía clases de Historia del Arte, en el año 1996 se doctoró en pintura del siglo XIX y saltó al vacío, como él mismo lo cuenta en este podcast y montó una galería en Valencia especializada en figuración y la bautizó con el nombre: My name’s Lolita Art en donde marcó una manera única de ser galerista que conserva hasta la fecha desde que la abrió en Madrid en el barrio de Las Letras.

Cuenta también su aterrizaje en aquella recién creada feria llamada ARCO y recuerda que en esa edición la gran mayoría de las galerías exponían piezas en tonos grises y matéricos y en la que él decidió exponer obras de una figuración chirriante y cuadros luminosos con la nueva figuración española de los años noventa. Es muy interesante escuchar a Ramón sobre este apartado en este podcast para comprender el gran cambio que ha dado el mundo ferial de arte contemporáneo.

A García Alcaraz no lo para nadie y así como llamó la atención de los críticos, organizadores y público de aquellas primeras ediciones de ARCO, sigue y lo seguirá haciendo. Cuenta también cuando Banksy le llamó para invitarle a participar en Dismaland con una obra de uno de los artistas de la galería Paco Pomet y la que se montó…Habla durante este encuentro de su participación en la feria de moda de Madrid “Urbanity” y de la emoción y satisfacción de ver que las piezas de sus artistas atraen a jóvenes coleccionistas y lo vende todo.