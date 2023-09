Amarna Miller toma acciones legales contra Irene Montero

La exactriz porno Amarna Miller ha emprendido acciones legales contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentando una querella por un presunto delito de odio, así como por injurias y calumnias.

Este caso surge a raíz de una exposición financiada por el Ministerio de Igualdad que tuvo lugar en la estación de Atocha con motivo del Día Mundial contra la Trata de Mujeres y Niños. En dicha exposición, se establecía una conexión entre Amarna Miller y temas controvertidos como la pederastia y la prostitución.

La querella de Amarna Miller ha sido presentada ante el Tribunal Supremo, debido a la condición de aforada de Irene Montero, y ahora será el tribunal quien decida si acepta su tramitación.

Además de la ministra Montero, Amarna Miller ha incluido en su demanda a otros altos cargos del Ministerio de Igualdad, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. En su querella, la exactriz porno también solicita una indemnización de 280.000 euros por los daños y perjuicios que le hayan sido causados.

La exposición titulada Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidadesfue financiada con 14.999 euros por el Ministerio de Igualdad y se exhibió en la estación de Atocha, de ahí que Miller se haya querellado también contra cargos de Adif.

En la exposición se mostraban mensajes que vinculaban a Amarna Miller con afirmaciones controvertidas, como que "no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo." Otro mensaje sostenía que "no sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación."

Amarna Miller ha manifestado su preocupación por estas acusaciones, declarando que "una artista ha creado una exposición patrocinada por el Ministerio de Igualdad, por lo que en algún momento han visto esta exposición, la han aprobado y han dicho que esto está correcto."

La exactriz porno sostiene que las afirmaciones contenidas en la exposición son difamatorias y han afectado gravemente su reputación y su relación con el movimiento feminista pro-derechos, que defiende la despenalización de la prostitución.

Este caso plantea importantes cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y la protección contra la difamación, y el Tribunal Supremo deberá determinar si existe un caso válido para proceder con la querella presentada por Amarna Miller contra la ministra Irene Montero y otros altos cargos del Ministerio de Igualdad.