¿Queréis descubrir uno de los hornos más antiguos y famosos de Roma? Seguid estos pasos

Si, ya sé que cuando se visita Roma, no es precisamente para ir a comprar el pan, pero merece la pena hacer este paseo, para darse un placer de gran calibre, deleitándose por unos minutos con un pan delicioso. Buena fórmula para descubrir esta ciudad llena de recovecos.

Esto es un llamamiento para hacer esta ruta, un camino que os envolverá.

Esta visita cuadra, ya sea que venga uno de visitar el Vaticano ó el Panteón, la Piazza Navona y también encaja con la Piazza Venezia.

Me encantaría que caminarais por el Corso Vittorio Emanuele II y a la altura de la Iglesia Sant’Andrea della Valle, entrarais por la Piazza Vidoni, siguiendo después por la Via del Monte della Farina, hasta el Vicolo de Chiodaroli y en la esquina, en la Via dei Chiavari os encontraréis de frente con el ANTICO FORNO ROSCIOLI.

El nombre Roscioli en Roma es una referencia. Si hablas de charcutería, sale su nombre, si hablas de pan, vuelve a saltar, si quieres un sitio para desayunar, comer o cenar, otra vez aparece, conclusión, hay que ir a conocerlo. Para llegar a este sitio tan reconocido por los italianos y gente de fuera conocedora de Roma, es como una especie de laberinto pero cuando por fin lo ves, respiras aliviado. Uno se imagina que es un negocio grande pero en Roma, en muchas ocasiones, las pequeñas puertas engañan, dentro puede haber un mundo, como pasa con este "pequeño gran horno".

En una puerta bastante normal se anuncia: Forno Marco Roscioli, dentro del negocio, hay un pequeño mostrador en donde venden de los panes mas ricos de Roma. Al comer estos panes, uno se imagina que el sitio en donde los hacen es inmenso y posiblemente fuera de esa pequeña tienda. Si nos fijamos, al fondo hay un pasillo y allí detrás, una serie de estancias en donde elaboran todos los días, a partir de las cuatro de la mañana y desde 1824, estas maravillas, hechas a mano, cada uno de ellas.

Aquí, antiguamente eran las dependencias del Teatro de Pompeo. Sus paredes se mantienen tal cual desde el año 1700.

Desde sus inicios, han decidido mantener por siglos la misma fórmula, utilizar harina natural con granos muy seleccionados y no trabajar con levadura normal. Su elaboración se realiza en un horno eléctrico, la energía la obtienen con ayuda de placas solares que están colocadas en el techo de este tan antiguo edificio. Aquí todo es artesanal.

Hemos presenciado como elaboran el pan de pizza blanca. Para que el resultado del pan sea tan rico y crujiente, su fórmula es tan sencilla como ésta: por un kilo de harina, 900 ml. de agua, levadura, sal y un poco de aceite) de esta manera el pan es ligero, suave y al mismo tiempo crujiente. Cuando se tiene la masa preparada, se coloca encima de una tabla larga y estrecha de madera bañada previamente de sémola de grano duro para evitar que se pegue, explican que utilizan esta harina pues la blanca se quemaría con el calor del horno. La masa la van alargando con las manos, dejando caer el exceso de harina en la tabla y una vez estirada a lo largo de ella, va introduciendo los dedos por su superficie sin llegar a romperla, creando "cráteres", se vuelve a estirar y a sacudir para quitar el exceso de harina que está debajo y se repite la operación de introducir los dedos a lo largo de la masa. A la pregunta de por qué no usa el rodillo convencional para estirarla, dice que no quedarían estas “burbujas” dentro de la masa.

Una vez terminada esta operación, la pasa a una especie de paleta de madera larga, le pone sal y aceite y la introduce en el horno, procurando sacarla a base de tirones leves para que termine de alargarse. Algo absolutamente vital: el horno debe de estar a 260 grados. Se deja hornear entre 7 y 8 minutos.

Ya horneado, se le esparce aceite de oliva con una brocha.

Mirad el resultado en el video, este es el delicioso pan de pizza de Roscioli.

