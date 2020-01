Religión

Los obispos al Gobierno: “La Iglesia no quiere privilegios pero tampoco discriminación” El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha admitido que no se sienten “ninguneados” por el Ejecutivo. Sobre el pin parental, piden un pacto educativo que tenga como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos y no “cuestiones antropológicas” que ponen en entredicho “las diferencias entre hombre y mujer”