El Papa Francisco:"Gracias por no quedaros con lo superficial de la información-espectáculo”

Hoy el papa Francisco ha querido agradecer personalmente a los miembros de la asociación su dedicación a cubrir la información de la Santa Sede.

Con sus palabras siempre cercanas a los ciento cincuenta periodistas presentes agradeció: “La delicadeza y el respeto cuando informan tratándose de los temas sobre los escándalos de la iglesia”. No dejó pasar la oportunidad para señalar que: “La responsabilidad del periodista consiste en no ocultar la realidad ni tampoco las miserias, no hace falta edulcorar los temas, pero no hay que hacer un ruido innecesario” afirmó.

“Quiero agradecerles el esfuerzo que hacen para mantener la mirada que sabe ver y no dejarse llevar con las apariencias, de saber leer la sustancia y de no quedarse con lo superficial de los estereotipos de las fórmulas preconcebidas de la “Información-espectáculo”.

Invitó a regresar a las raíces de la vocación y recalcó la “necesidad de saber y contar por un lado y la necesidad de cultivar el amor incondicional por la verdad y por el otro.

“Ser periodista es una vocación, un poco como la de un médico, que elige amar a la humanidad tratando sus enfermedades”, aseguró. Y explicó que “En cierto modo, el periodista elige tocar las heridas de la sociedad y del mundo. Es una llamada que viene de la juventud y lleva a comprender, a poner de relieve, a contar”.

Quiso agradecer no solamente a los que escriben y transmiten, sino también por la perseverancia y paciencia al seguir día tras día las noticias que llegan de la Santa Sede y de la Iglesia, “Relatando una institución que trasciende el ‘aquí y ahora’, y nuestras propias vidas”. Y citó a San Pablo VI, quien en un discurso a los representantes de la prensa italiana y extranjera el 29 de junio de 1963 afirmó: "Hay simpatía, estima y confianza por lo que son y por lo que hacen". Bergoglio se mostró agradecido a su vez por los sacrificios de los comunicadores al seguir al Papa por todo el mundo y al trabajar a menudo incluso en domingos y días festivos. También les pidió perdón “Por las veces que las noticias que me preocupan de diversos modos los han alejado de sus familias y de jugar con sus hijos”. Esto, para el Papa, es “muy importante” y, por tal motivo, reveló que, cuando confiesa, pregunta a los padres: “¿Usted juega con sus hijos?”. “Es una de las cosas que un papá y una mamá debe hacer, siempre, jugar con los hijos, y también le quita del tiempo para pasar con los maridos o esposas”. Francisco recordó que San Pablo VI, apenas elegido Papa, en los meses previos a la reanudación del Concilio, invitó a los periodistas que cubrían los asuntos vaticanos a sumergirse en la naturaleza y el espíritu de los acontecimientos sobre los que informaban. Decía: “No debe guiarse, como a veces sucede, por criterios que clasifican las cosas de la Iglesia según categorías profanas y políticas, que no se adaptan a las cosas mismas, es más, a menudo las deforman, sino que debe tener en cuenta lo que verdaderamente informa la vida de la Iglesia, es decir, sus fines religiosos y morales y sus cualidades espirituales características”.

Como es habitual en él, sonriente y cercano habló con cada uno de los ciento cincuenta presentes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.