Tratar varices con pegamentos

Recientemente se han comunicado los resultados del seguimiento a cinco del estudio VeClose, sobre el tratamiento de varices de los miembros inferiores mediante el uso de pegamentos de cianocrilato biocompatible. De los 222 pacientes del ensayo original, el estudio extendido VeClose pudo reclutar a 89 pacientes, de los cuales 47 habían sido asignados al azar al cianoacrilato de VenaSeal y 33 al azar a tratamiento de varices mediante radiofrecuencia con el sistema ClosureFast. El punto final de este estudio fue el cierre completo de la vena tratada , definido como un examen en donde el ultrasonido Doppler muestra el cierre a lo largo de la totalidad de la vena safena tratada, con ausencia de segmentos de permeabilidad superiores a cinco centímetros. Entre los pacientes aleatorizados, este punto final de las tasas de cierre se mantuvo y se demostró la no inferioridad del uso de pegamentos durante 60 meses. Los resultados finales demostraron una tasa de cierre del 91,4% en el brazo del pegamento VenaSeal, frente al 85,2% en el brazo de RFA.

Otros puntos finales secundarios incluyeron la satisfacción con el tratamiento y eventos adversos relacionados con el procedimiento. Los autores de este estudio observaron una mejora sostenida en la calidad de vida específica de la enfermedad y excelentes resultados funcionales. No se detectaron tampoco eventos adversos graves, tipo embolia pulmonar o trombosis venosa profunda en las visitas a 60 meses .

Así pues son muchos los beneficios de este tratamiento que no es quirúrgico, no requiere anestesia, tiene un período de recuperación rápida para los pacientes, y lo que es más importante para los pacientes que simplemente no pueden tolerar las medias de compresión, con cianocrilato no hay necesidad de usar medias de compresión.

Estos resultados nos hacen contemplar una nueva era en el tratamiento de las varices siendo el uso de pegamentos una “opción ideal” para una población de pacientes jóvenes y menos enfermos que valora la capacidad volver a la actividad física lo antes posible y está menos inclinado a usar medias. También la terapia con cianoacrilato es más adecuada para los ancianos con comorbilidades médicas, enfermedad venosa avanzada y movilidad reducida, que pueden no ser capaces de aplicar sus medias de compresión.