Carlos Rus: “ El modelo de seguros de salud ha tocado fondo

A Carlos Rus le gustaría poder sentarse cuanto antes con un Gobierno que pueda dar soluciones a la precariedad e inestabilidad laboral de los profesionales sanitarios. Además, asegura que se debe tener en cuenta que “la Sanidad privada el aliado perfecto para la sostenibilidad del sistema sanitario español”.

-Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que van a dibujar para los próximos años con su llegada a la presidencia?

-Hemos establecido cinco áreas prioritarias: la colaboración público-privada, las necesidades de los profesionales sanitarios, abordar la batalla de los seguros de salud, los accidentados de tráfico y todo el tema fiscal.

-De todas ellas, ¿cuál les gustaría abordar en una primera instancia con los futuros ministerios que pudieran surgir del nuevo Gobierno?

-Con la cartera de Sanidad tenemos que hablar de las condiciones del profesional sanitario, donde también habría que implicar al Ministerio de Empleo. Aquí nos preocupa el tema de la incompatibilidad, la falta de personal y la cuestión que va y viene, porque no acaba de resolverse, de la laboralización. Con la cartera de Economía, con la Dirección General de Seguros, con Unespa, también tenemos que abordar la espiral decreciente en precios de los seguros de salud que está provocando que la atención en Sanidad privada empiece a tener más tiempo de espera por parte de los pacientes. Pensamos que es un modelo que ha tocado fondo y su sistema de funcionamiento tiene que cambiar.

-El negocio de los seguros de salud, ¿está ya muy “exprimido”?

-Nos encontramos ante en una situación en la que un paciente en la Sanidad privada ya tiene que esperar para ser atendido. Y esto es preocupante, porque eso lleva al profesional sanitario a no poder dedicar el tiempo que requiere. Con el modelo de abaratamiento de pólizas, que es el 72% de la facturación de los hospitales, nos encontramos con médicos que tienen menos tiempo para atender a los pacientes.

-¿Qué han de abordar en la colaboración público-privada?

-Nos tenemos que sentar con el Ministerio y las consejerías porque viene un gobierno progresista en el que se presume estará Unidas Podemos y para nosotros supone un desafío. Porque existe un modelo de colaboración público-privado que es eficaz y toda acción que nace de este partido supone una amenaza. Y nos preocupa, al tiempo, que el PSOE no dedicara ni una línea de su programa electoral a la Sanidad española. Y todo esto en un contexto envejecimiento poblacional, de incremento de crónicos que pueden volver insostenible el sistema y necesita reformas estructurales, mientras nos encontramos en medio de una parálisis política. Hemos tenido cinco ministros en los últimos cinco años y la situación requiere un marco estable. Si el 40% del presupuesto de las comunidades autónomas se dedica a Sanidad, cualquier paso es clave.

-Un ejemplo de lo que se avecina ¿se puede observar en la Comunidad Valenciana con la reversión del Modelo Alcira?

-Lo cierto es que se cogen unas consignas que son falsas y a fuerza de repertirlas se convierten en verdades. Cuando se dice que se privatiza la Sanidad, lo que se hace es una gestión eficiente de los recursos con las herramientas existentes. En política se ha de ser responsables en el manejo de los presupuestos y esto no es privatizar, porque lo que sí fue lo que pasó con Telefónica, no que se use un modelo de gestión donde el centro es público, la gestión privada y los controles son también públicos. La reversión del modelo Alcira lo único que ha significado es el incremento de las listas de espera, el aumento de los profesionales entre 300 y 400 más lo que ha incrementado los costes de manera significativa. Al tiempo, se ha reducido el nivel de satisfacción de los pacientes, que antes estaba por encima del 90%. Al final, es el poder de la ideología por encima de lo que es sostenible y razonable. Si este ejemplo se extiende, pondría en situaciones muy críticas las partidas presupuestarias de las comunidades autónomas. Sólo hay que actuar con los datos de lo que sí funciona, de esto trata la eficiencia.