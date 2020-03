Coronavirus: España suma 6.528 muertos, 838 más en 24 horas

Sanidad asegura que estamos llegando al pico de la epidemia, pero el camino hasta llegar a él está siendo muy duro. El incremento diario de muertos alcanza cada jornada un nuevo récord y España ya suma tantos que se ha convertido en el segundo país con más víctimas mortales por SARS-CoV-2 solo por debajo de Italia, que ya supera los 10.000. Según el último balance presentado esta mañana por el Ministerio de Sanidad, en solo 24 horas se han registrado 838 nuevos fallecimientos, alcanzando así un nuevo máximo, con un total de 6.528. Las comunidades con más fallecimientos son Madrid (3.082), Cataluña (1.226), Castilla-la Mancha (539) y Castilla y León (380). No obstante y si se observa la evolución temporal, “el incremento diario de muertos se está estabilizando, pero es cierto que, desgraciadamente, ya tenemos un total de 6.528, y es algo que nos guastaría ir controlando en los próximos días y semanas”, ha apuntado en su comparecencia diaria el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Desde que comenzó la epidemia, 43.397 personas han requerido hospitalización, 4.907 de las cuales en la UCI, 332 nuevos en esta última jornada. La buena noticia llega con los pacientes que ya se han curado, un total de 14.709, (un 18,6% del total de infectados) y en el aplanamiento de la curva de contagio. Si bien hay que tener en cuenta que hay un infradiagnóstico y que en la mayoría de las comunidades solo se hace el test a las personas que han requerido hospitalización, según el último parte, hay un total de 72.248 personas contagiadas, 6.549 en un día, lo que supone un incremento en la curva de apenas un 9%. “La curva lleva unos días descendiendo, esta semana hemos pasado de un incremento del 18%, a un 14%, a un 13% y a un 9%, pero hay que tomarlo con prudencia porque. al ser fin de semana, se pueden haber producido retrasos con algunas notificaciones de casos positivos”.

Seis comunidades al límite

Aunque la curva parece aplanarse, el problema más acuciante es aliviar la saturación hospitalaria. Desde que una persona da positivo hasta que requiere ingreso en Cuidados Intensivos pasa, de media, entre una semana y diez días. Por eso, Sanidad cree que el pico en la presión asistencial llegará a a finales de la semana que viene. “El problema fundamental ahora es evitar que estas unidades se saturen para garantizar la curación de los pacientes y que no haya letalidad asociada a la masificación", ha apuntado Simón. Aunque el número de nuevos ingresos en las UCIS se va reduciendo, no así el número de altas, por lo que se produce un acumulo debido a la larga estancia que requieren estos pacientes. “Sabemos que hay seis comunidades que están al límite y otras tres que están llegando a este punto”, ha admitido el director del Centro de Alertas. “Podríamos decir cuáles son, pero yo no lo voy a hacer, prefiero que sean las comunidades afectadas quienes lo hagan”, ha apostillado.

¿Dura el virus más de dos semanas?

Preguntado sobre los casos de las ministras Irene Montero y Carolina Darias, que han vuelto a dar positivo en coronavirus después de 15 días, el director del Centro de Alertas ha respondido que “hay casos particulares que hay que estudiar, pero los protocolos prevén una duración del virus de alrededor de 14 días y no se deben modificar porque aparezcan casos particulares”. “A falta de información, no nos consta que esta permanencia del virus suponga un riesgo para la transmisión comunitaria”, ha añadido.