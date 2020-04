Los geógrafos han advertido de que el “buen tiempo” y la subida de las temperaturas de los próximos meses no acabará con la pandemia de COVID-19, y defienden la profilaxis y el confinamiento pedidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno como mejor arma contra el coronavirus.

Así lo ha afirmado el presidente de la Asociación Española de Geografía (AGE) y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el catedrático Jorge Olcina, quien ha defendido que, mientras no haya una vacuna efectiva, la prohibición de movimientos y contacto entre personas es la vía más efectiva para reducir los procesos del contagio.

¿Desaparecerá el coronavirus con el calor?

Pese a que los virólogos relacionan la temperatura ambiental con la vida activa del coronavirus, ha sostenido de que no hay que tener “la esperanza en la subida de temperaturas que se producirá en primavera”, porque esta subida será progresiva y los valores de temperatura máxima diaria de los meses de abril y mayo no alcanzan umbrales que puedan favorecer la extinción del virus.

Olcina ha manifestado que “no será hasta finales de junio, julio y agosto, es decir ya en verano, cuando se alcancen valores que puedan dañar al virus, especialmente en el sur y centro peninsular” español.

Además, hay que tener en cuenta que la subida de temperatura de primavera puede tener un efecto contrario porque en los países mediterráneos, como España, la abundancia de sol y de luz favorece la vida social al aire libre.

"Y si para mayo no se ha conseguido un control drástico de los contagios", ha alertado Olcina, "la mayor estabilidad del tiempo atmosférico puede resultar incluso perjudicial".

¿Y en verano?

El presidente de la AGE ha advertido de que “tampoco está claro que este virus no aguante temperaturas ambientales altas”.

Si está más o menos demostrado que es a partir de 35 ó 40 grados centígrados cuando el COVID-19 puede alcanzar su umbral de existencia, ésos valores corresponden para el conjunto de la España peninsular y Baleares a jornadas del centro del verano (mediados de julio a mediados de agosto) o bien a episodios de ola de calor que son “puntuales”.

“Debe reiterarse que son las medidas sanitarias las únicas que pueden hacer mejorar la crisis sanitaria”, ha insistido Olcina.

Por otro lado, el Dr. Robert Norton, profesor de salud pública en la Universidad de Auburn y miembro de varios grupos de trabajo sobre coronavirus, considera que el virus se convertirá en estacional, al igual que la gripe, por lo que incluso si desaparece en el verano en algunos lugares, puede volver a aparecer en el otoño.

¿Puedo volver a tener coronavirus si ya he superado la enfermedad?

El coronavirus es tan nuevo que no se sabe exactamente cuánto tiempo nuestro cuerpo recuerda cómo hacerle frente. "En este punto, tenemos que decir que es posible volver a contraer el COVID-19 ”, dice Norton, “pero no sabemos el porcentaje de personas que continuarán siendo susceptibles”.

“Actualmente, alrededor del 80 al 85 por ciento de las personas no tienen que ser hospitalizadas”, señala "Entonces, entre el 80 y el 85 por ciento de las personas, si contraen una infección, serán más resistentes. No significa necesariamente que sean completamente resistentes, porque realmente no sabemos cómo va a ser la reacción inmune ".

Norton advierte de que no sabremos esa respuesta con certeza hasta después de que pase el brote principal y que los científicos puedan hacer pruebas de anticuerpos, lo que proporcionaría una comprensión más clara de quién ha tenido el virus y cómo manejaron los síntomas. Agencias