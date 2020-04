Los pediatras, al Gobierno: “El objetivo de las salidas es que el niño pueda tomar el aire, dar un paseo o una carrera”

Los pediatras también han levantado la voz contra la medida del Gobierno que permite a los menores acompañar a sus progenitores en las llamadas salidas autorizadas, es decir a hacer la compra, al banco o a la farmacia y consideran que no es una “salida organizada del confinamiento para los niños”.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su total desacuerdo con el planteamiento anunciado por el gobierno “del acompañamiento” ya que no se corresponde con lo anunciado por el presidente del Gobierno el pasado sábado ni con los planteamiento de los asesores expertos de la AEP

“Reiteramos, como ya se trasladó al Ministerio de Sanidad, que desde la AEP consideramos que el objetivo de estas salidas debe ser que el niño pueda tomar el aire y/o permitirle un paseo o una carrera en un entorno próximo y controlado, lo que, con las medidas de seguridad adecuadas, contribuiría al bienestar físico y emocional de los menores que se han visto sometidos a un confinamiento de 6 semanas”, asegura la AEP.

Además, los pediatras denuncian que el acompañamiento al supermercado, al banco o a la farmacia ya estaba autorizado cuando el niño no podía permanecer solo en casa. “Un supermercado o una farmacia no son los lugares más adecuados para acudir con los menores de 14 años, pues no es posible garantizar las medidas de seguridad recomendadas en espacios que se producen concentraciones de ciudadanos y con cercanía de objetos muy atractivos para que toquen los más pequeños; siendo mucho más susceptible de un aislamiento social seguro, una salida a lugares poco transitados y con espacios abiertos como calles o avenidas cercanas al domicilio y, por descontado, mucho más agradecido por niños y familias”, aseguran.

Para terminar, los pediatras esperan que el Gobierno aclare estas salidas y publique una guía con las medidas concretas en las que los niños deben realizar dichas “salidas” para que las familias puedan recibir información clara sobre cómo deben proceder con seguridad.