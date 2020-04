Sigue la tendencia a la baja: 301 fallecidos por coronavirus en 24 horas

Pese a que cuando llegan los martes se teme un repunte tanto de defunciones como de nuevos positivos, ya que salen a la luz los retrasos de los fines de semana, en esta ocasión no se ha producido. Es más, se observa un descenso en ambos indicadores.

El Ministerio de Sanidad ha comunicado 301 nuevas defunciones, con un descenso respecto ayer, que hubo 331. Pese a ello, la cifra total de fallecidos no deja de ser escalofriante: 23.822.

Con respecto al incremento de la curva de contagio, es más difícil valorar su evolución porque desde hace unos días Sanidad solo contabiliza como casos nuevos los PCR y desecha los serológicos (tanto activos como sin sintomatología). Según esta nueva contabilidad, la curva de contagio se ha incrementado un 0,6%, con 1.308 nuevos positivos.

Para valorar de una manera más fiable la evolución epidemiológica es mejor acudir a los datos hospitalarios. Por primera vez en mucho tiempo, se han homegeneizado las cifras de nuevos hospitalizados e ingresados en UCI, una vez que Madrid ha aportado este dato diario y no el de acumulados. En una jornada, 716 personas han requerido hospitalización, un 1% más que ayer. Y se han producido 46 nuevos ingresos en UCI (un 0,7% más), sin tener en cuenta el dato de Galicia que no se ha proporcionado.

A este respecto, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que hay que tener en cuenta que el ritmo de la epidemia es distinto en las distintas comunidades: “Si a nivel nacional la incidencia en estos últimos 14 días ha sido de 81 casos por cada 100.000 habitantes, hay ocho comunidades con una incidencia de menos de 30 casos por cada 100.000”. Lo mismo se observa con las defunciones, puesto que de las 301 totales, 7 autonomías han notificado entre 0 y 2, y con los nuevos hospitalizados en UCI: ocho comunidades no han notificado ningún nuevo ingreso y cuatro, solamente 1.

El hecho sorprendente de que Cataluña representa el 50% de las nuevas hospitalizaciones puede deberse, según Simón, a un restrado en las notificaciones de días anteriores. “No tenemos la certeza, pero es una de la explicación que nos ha trasmitido el gobierno catalán”.

“El objetivo de la OCDE no es hacer un ranking, sino promover el uso de test”

Sobre la polémica surgida después de que la OCDE situase a España octava en el ranking de países que más pruebas diagnósticas están realizando y que ha resultado ser incierto, ya que para el resto de países se tomó solo como referencia las PCR y para España la suma de éstas con las serológicas, Fernando Simón ha opinado que “el informe de la OCDE no está dirigido a establecer un ranking, sino para promover el uso de estas pruebas en la fase de desescalada”. “Esto no es una carrera, por muy mal que podamos quedar preferiría, por ejemplo, que la letalidad fuera más baja, pero tampoco me quedaría satisfecho porque otros países tengan una letalidad superior a la nuestra”, ha añadido.

Para aclarar este malentendido con la OCDE, Simón ha explicado que “España envió información por separado de las PCR y las pruebas serológicas”, que fueron 1.035.000 y 310.000 respectivamente, y ha pedido al organismo que explique cómo realizó el documento.

Aumentar la distancia de seguridad para hacer deporte

Si continúa la buena tendencia descendente, el Gobierno baraja el próximo 2 de mayo permitir a los ciudadanos pequeñas salidas para dar paseos e, incluso, hacer deporte. Para poder realizar actividad física sin incrementar el riesgo de contagio, Simón ha recomendado aumentar la distancia de seguridad más allá de los 1,5 metros. “Una cosa es pasear y otra hacer deporte, pues el esfuerzo genera respiraciones y exalaciones más potentes, mayor sudor y otras variables que generan más riesgo", ha explicado. También ha recordado que “es una cuestión de implementación de la norma”, en el sentido de que es importante aumentar la distancia con otras personas “para que se vea que se está haciendo deporte individualmente”.

Además de esta nueva recomendación, el director del Centro de Alertas ha pedido “ser muy cauteloso" ante esta nueva fase en la que se están abiendo restricciones. “Hay que tener cuidado, este fin de semana ya pudieron salir los niños y, en principio, no tendría que tener un impacto en la trasmisión, pero se verá en un periodo de una semana y 10 días”, ha advertido. Por ello, ahora que se van a permitir actividades para adultos y mayores, como los paseos y las carreras, ha apuntado que “es importante que se realicen con las indicaciones que traslada el ministerio de Sanidad, si no podemos dar un paso atrás y nos pondría en una situación complicada” no solo a nivel psicológico en la población, también y más importante a nivel sanitario, aumentando de nuevo la presión asistencial.