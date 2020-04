Madrid inicia un estudio de seroprevalencia entre los sanitarios

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha “una primera aproximación para estimar el porcentaje de profesionales” de los centros sanitarios que ha podido pasar la infección”. Se trata de un estudio que se realizará a todos aquellos que que quieran participar de forma voluntaria y tendrá una duración aproximada de tres semanas, en las que “se irán incluyendo los centros de manera secuencial”, según una nota de este órgano a la que ha tenido acceso este periódico.

Según la Dirección General, “aunque no hay que olvidar que en el momento actual desconocemos la capacidad protectora de los anticuerpos generados por la enfermedad, y la dinámica exacta con la que estos se producen en los pacientes y en la población asintomática, consideramos que añade valor conocer la situación de los profesionales sanitarios de la comunidad en relación al SARS-CoV2. Hasta que esa información no esté disponible, no podremos hacer aproximaciones con los resultados más allá de saber qué porcentaje de nuestros profesionales ha sido contagiado. Es por ello que en el momento actual no se puede recomendar una reubicación de trabajadores según serología”.

Salud Pública añade que “siendo Covid 19 una enfermedad nueva, todos los test diagnósticos, incluidas las herramientas de determinación de anticuerpor anti SARS-Cov-2, están en desarrollo. El conocimiento avanza muy rápidamente, pero todavía existe un estándar definido como gold-standard. Actualmente, para los estudios de seroprevalencia disponemos de pruebas rápidas y mediante técnicas de ELISA manuales y semiautomáticas que están apareciendo en el mercado. Con posterioridad, dispondremos de técnicas automatizadas que permitirán ampliar los estudios”.

La Dirección General subraya a continuación que desde la Consejería de Sanidad se ha distribuido el test Covid 19 IgG/IgM Biozek. “Es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM en muestras de sangre completa, suero o plasma. En el estudio de validación por un laboratorio de microbiología de la Comunidad de Madrid mostró una sensibilidad del 79,4%, una especificidad del 74%, un valor predictivo positivo del 64% y un valor predictivo negativo del 86%. La sensibilidad y especificidad mejoran cuando la muestra se toma por venopunción en lugar de por punción digital”.