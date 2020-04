A pesar de que el Covid-19 lleva circulando por el mundo desde noviembre del año pasado y ha infectado a más de tres millones de personas, todavía no se ha podido documentar el caso de un menor de 10 años que haya contagiado a un adulto. Así lo refleja un estudio del Royal College of Pediatricians and Child Health (RCPCH) británico.

El trabajo deja bien a las claras que los niños pequeños “no juegan un papel importante” en la propagación del virus y son significativamente menos propensos a infectarse que los adultos. De hecho, no es la única institución que defiende esta teoría porque en Suiza las autoridades acaban de autorizar que los menores de 10 años puedan abrazar de nuevo a sus abuelos porque no representan un riesgo para ellos.

Además, el proyecto de investigación pediátrica Don’t Forget the Bubbles, refrendó esta teoría y concluyó que "la comisión conjunta China/ OMS no pudo recordar episodios durante la investigación de los contagios ningún caso de transmisión de un niño a un adulto”.

Uno de los casos estudiados es el de un niño de nueve años que contrajo el coronavirus en los Alpes franceses y no lo transmitió, a pesar de haber tenido contacto con más de 170 personas en tres escuelas diferentes. Alasdair Munro, investigador clínico en enfermedades infecciosas pediátricas que dirigió la investigación, afirmó que "el Covid-19 parece afectar a los niños con menos frecuencia y con menos gravedad, incluida la infección asintomática o subclínica frecuente. Hay evidencia de enfermedad crítica, pero es raro. El papel de los niños en la transmisión no está claro, pero parece probable que no jueguen un papel importante”.

Según indica Russell Viner, presidente del RCPCH, no estamos viendo evidencia de que los niños estén involucrados en la propagación o transmisión del virus, pero no tenemos suficientes evidencias”. Sin embargo, Viner agregó que era demasiado pronto para decir que los niños podían abrazar a sus abuelos, especialmente porque los mayores de 70 años son los más vulnerables.