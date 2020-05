Las empresas de kits diagnósticos lamentan que el Gobierno no use su potencial pese a la falta de test

Las empresas de diagnóstico in vitro que operan en nuestro país han dicho basta. No entienden que el Gobierno no utilice su potencial para aumentar el número de pruebas diagnósticas con las que poder acotar la enfermedad. En un duro comunicado, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la patronal en la que se engloban el 95% de ellas, asegura que, “a día de hoy, no se está utilizando al máximo el potencial productor de sus empresas asociadas, así como su experiencia y conocimiento del mercado, todos ellos factores fundamentales para contribuir a resolver esta grave crisis sanitaria”.

Según Fenin, las empresas de productos sanitarios para el diagnóstico in vitro "tienen la capacidad de fabricar y comercializar en España más de tres millones de test PCR al mes”. “En paralelo -añade-, estas empresas ya están trabajando para poder cubrir en las próximas semanas la demanda de test inmunológicos de nuestro país”.

A juicio de estas empresas, entre las que se encuentran compañías nacionales y multinacionales establecidas en nuestro territorio, “para poder diagnosticar y proteger a nuestros profesionales sanitarios y a la población es urgente disponer de la cantidad suficiente de test de diagnóstico del Covid 19, y que además estos cuenten con la calidad adecuada. En este sentido, las empresas de productos sanitarios para el diagnóstico in vitro de Fenin fabrican tecnología sanitaria fiable que cumple estrictamente con las directivas comunitarias y ofrecen un alto nivel de calidad y seguridad”.“Los test fabricados por las empresas del sector utilizan en muchos casos procesos automatizados que permiten extender la autonomía de trabajo de los equipos durante 24 horas, minimizar posibles errores y con ello aumentar el número de resultados diagnósticos diarios”, subraya.

Fenin lamenta también una circunstancia adelantada por LA RAZÓN: el hecho de que Sanidad disponía en la primera quincena de marzo de un listado de empresas fiables que podían proporcionar de forma segura todo tipo de pruebas diagnósticas y materiales de protección. Un listado del que el Ministerio no hizo uso. Según la federación, “a comienzos de marzo Fenin recopiló y envió al Ministerio de Sanidad listados exhaustivos de compañías del sector fiables, rigurosas y activas en nuestro territorio, con capacidad para fabricar y suministrar los productos necesarios para combatir esta pandemia”.

La patronal alude a información enviada a diferentes órganos del departamento que dirige Salvador Illa como el Ingesa, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”. Según expone, “el 22 de marzo, a instancias del Ministerio de Ciencia e Innovación, Fenin también facilitó información detallada sobre las capacidades productivas de sus empresas, entre ellas, las del sector de diagnóstico in vitro de la federación”. Alude aquí a producción de reactivos, calibradores, instrumentos o equipos utilizados en el examen de muestras y a otros productos relacionados con los kits de diagnóstico del Covid 19. “A mediados de abril la federación conoció a través de los medios de comunicación de la existencia de un grupo de trabajo impulsado desde este Ministerio, con el fin de ayudar a agilizar la producción de test de diagnóstico en nuestro país. Un grupo del que, a día de hoy, y a pesar de varias gestiones y escritos al Ministerio, Fenin no forma parte institucionalmente”.