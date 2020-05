Repunte, incremento... son algunos de los términos que se expresaron ayer cuando se registraron 867 casos nuevos confirmados por PCR. Pero es que, más que un repunte, es una barbaridad. En solo 24 horas hemos pasado de 356 casos nuevos a 867. Es decir, se han disparado en un 143,54% en un día, a tenor de los datos oficiales que publica cada día el Ministerio de Sanidad. Si echamos la vista atrás, desde el día 17, que es cuando oficialmente la cartera del ministro Salvador Illa da los datos aseverando que son casos nuevos confirmados en 24 horas, no se había dado una variación tan elevada. La mayor hasta la fecha había sido un aumento del 63,91% registrado el pasado día 29 de abril en comparación con el día previo.

Preguntamos a médicos y matemáticos y no le encuentran sentido alguno, salvo que los nuevos no sean tales. «Este recuento no tiene ninguna racionalidad. Ni lógica alguna, o han hecho de golpe muchas PCR o han metido casos de días anteriores que se quedaron sin contabilizar», explica el doctor Antonio Burgueño. Este aumento se ha centrado especialmente «en Madrid y Cataluña», donde hemos pasado de uno a 143 casos nuevos y de 123 a 405. Es decir, unos aumentos del 14,200% en el caso de la Comunidad de Madrid y del 206,82% en Cataluña. También es llamativo que en Castilla y León hayan pasado de 51 a 95 casos, lo que supone un incremento del 86,27%, o los datos de la Comunidad Valenciana, que han pasado de no detectar ni un caso positivo de Covid-19 a tener 64 en 24 horas.

¿Por la salida de los menores?

«No tiene ninguna racionalidad porque el resto del país mantiene una curva descendiente lógica. Si fuera porque se ha incrementado por las salidas de los menores se tendría que haber notado un repunte en todas las CC AA. Estos cambios son reajustes, no casos nuevos. La curva en epidemiología sube y baja en sierra, pero de un día para otro estas diferencias tan brutales no tienen sentido. No se pueden analizar».

«No creo que tenga relación con un repunte, al menos, no se puede afirmar eso a día de hoy, ya que si lo hay se debería ver varios días seguidos de forma consistente. Puede ser un descuadre por cómo reportan los casos las CC AA», añade el ingeniero Mario Miravete, de ZZ Data Labs. «De nuevo no se puede analizar. Es lo que estamos viendo desde el principio de la epidemia. Antes la curva de Madrid era una de las mejores porque daban todos los datos. No tengo ni idea de por qué hacen esto, así no se puede interpretar hacia dónde vamos», denuncia Alex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili. «Así es imposible hacer un desconfinamiento seguro. Si no vamos a peor es porque tenemos suerte, la verdad», añade.

No es la única gráfica que cambia cada dos por tres. «El Instituto Nacional de Estadística antes daba la gráfica de movilidad, pero ahora que estamos en plena salida de la hibernación, no ha habido ninguna actualización desde el pasado 28 de abril. Este dato es esencial para controlar la epidemia», recuerda Arenas. Así, parece lógico que el médico Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, pidiera ayer prudencia a pesar de «las cifras favorables» por temor a un nuevo rebrote: «Mucha prudencia a la hora de ir reduciendo las restricciones de movilidad. Todavía existe un riesgo, ahora mismo pequeño, pero existe un peligro de rebrote que nos podría llevar a una situación en la que no nos gustaría estar». Y de acuerdo que no son las cifras de semanas atrás, pero que sigan perdiendo la vida casi dos centenares de personas no es en absoluto positivo. De hecho, ayer los fallecidos volvieron a subir hasta las 185, frente a las 164 del día anterior (un 12,8% más).

Y a ello hay que añadir que Sanidad sigue sin comunicar cuántas pruebas PCR se realizan. Ni ella ni la mayoría de las Comunidades Autónomas (ni a los periodistas ni a los sindicatos, ni a los matemáticos), por lo que si suben los casos puede o no que hagan más PCR, puede o no que estemos bajando debidamente, y puede o no que tengamos riesgo de sufrir un segundo envite que todo el país sufriría...