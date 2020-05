Mas-carillas, o cómo abusar de las farmacias

Lo de las mascarillas. Primero no eran necesarias. Después sí, pero no obligatorias. Ahora lo son en el transporte, no en la calle ni comercios. Mañana cualquiera sabe. Sanidad ha puesto un tope de 0,96 céntimos para trasladar a «nuestros compatriotas» la idea de que el Gobierno nos protege de la especulación. Lo que no explica el Gobierno a los «compatriotas» es que por cada mascarilla vendida Hacienda se lleva un 21% de IVA y un 5,2 como «recargo de equivalencia». O sea, el Estado cobra el 26,2% por mascarilla, que las Farmacias venden a pérdidas, puesto que las tuvieron que comprar a más de un euro en un mercado saturado. A esto que Carlos Cuesta le llama «timo», los farmacéuticos lo denominan abuso. El Gobierno se cuelga la medalla de contener el precio pero hace caja con un producto de primera necesidad, que debería estar exento de impuestos.