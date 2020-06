La comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha vuelto a evidenciar que el máximo responsable del mando único está convencido de la correcta gestión realizada hasta el momento de la pandemia del coronavirus, a pesar del caótico recuento de cifras y de la falta de material que sigue siendo evidente entre los profesioanales sanitarios.

En este sentido, Illa ha asumido la responsabilidad de los datos de la epidemia del coronavirus y las discrepancias que pueda haber en ellos, pero ha insistido en que son los que le proporcionan las comunidades autónomas: “Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo. Y puede haber, y seguro que hay, algún error, pero no me parece justo”, ha enfatizado el ministro en su comparecencia en el Congreso sobre los ataques de Vox y el PP por los desajustes de las cifras.

La defensa del cambio de criterio

Illa ha defendido así el nuevo sistema de recopilación de la información vigente desde el pasado 11 de mayo porque arroja una radiografía mucho más actual del estado de la pandemia en nuestro país, ya que ahora se les pide a las autonomías datos individualizados de los casos y no agregados, si bien alguna continúa con el antiguo método. “¿Hubiera sido mas cómodo no cambiar el formato? Sí, seguro. ¿Hubiera sido lo más acertado? No, porque en ese tramo de la carretera no había que ir a 120, hay que ir a 20 para disfrutar del paisaje”, ha dicho el ministro.

Desde que se puso en marcha, se han sucedido los desajustes entre la estadística que da cada día el Ministerio y la que publican las autonomías por su parte. Hoy se ha sumado uno nuevo con la OMS, que ha cifrado en 29.858 los muertos en España, casi 3.000 más que los calculados por Sanidad, que ascienden a 27.128.

Sobre ello, el ministro ha recalcado que “los que computan como fallecidos Covid son los que tienen un diagnóstico por PCR, y éstos son los 27.128 que ayer dimos a conocer”. En una nota aclaratoria, su departamento ha precisado que Sanidad no reporta diariamente las cifras de defunciones a la OMS y que este organismo “extrae información de diferentes fuentes”.

Sea como sea, el ministro ha considerado que es “común y normal que cuando ha pasado lo peor, los responsables sanitarios vayan regularizando las series históricas y depurando los casos para comprobar que no hay duplicados” y que, a medida que se confirma que son fallecidos Covid, se vayan actualizando las series. Sin embargo, el ministro de Sanidad ha reconocido que si organismos como el INE o el Instituto de Salud Carlos III, a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), han cifrado en más de 42.000 la sobremortalidad ocurrida este año respecto al anterior es porque la ha habido: “Eso es así, son datos que da el Gobierno, los hacemos públicos nosotros”. Lo cual no quiere decir, ha insistido, “en que todos hayan fallecido por coronavirus”.

La defensa del 8-M

En cuanto al 8-M, el ministro de Sanidad ha defendido lo que se hizo el día 8 de marzo, porque en aquel momento “no había la evidencia científica”, “al menos yo no la tenía -ha dicho- para decir que había que prohibir eso. Cuando la hubo fue inmediatamente después. Si no la había no las tomamos””. “Con el 8 de marzo, yo creo que vamos un paso más allá ¿no? Porque miremos el conjunto de actos que se celebraron en Madrid, incluso después del 8 de marzo, que hubo un concierto el día 11. Entonces, vamos a ver, ¿eh?”, ha dicho el ministro al ser apelado por el diputado de Vox Juan Luis Steegmann, sobre la autorización para la manifestación del Día de la Mujer.

Reserva estratégica sanitaria

El ministro de Sanidad también ha aprovechado la Comisión de Sanidad para confirmar que el Gobierno está elaborando una reserva estratégica de productos sanitarios “críticos” para garantizar una “rápida respuesta” ante nuevas ondas epidémicas o futuras emergencias de salud pública. Illa ha señalado que esta reserva incluye desde mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2 y FPP3 y otros equipos de protección, hasta pruebas diagnósticas y medicamentos. Todo ello irá acompañado de una estrategia impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Ciencia e Innovación, la cual permita “afianzar y reforzar” la producción nacional para evitar, “en la medida de lo posible”, depender de importaciones de material crítico ante posibles crisis sanitarias, como la ocurrida con la pandemia por el Covid-19, según palabras del ministro.

En este sentido, Illa ha informado de que los principios generales que van a regir el enfoque de esta reserva estratégica son los de “prudencia y eficiencia”. Así, ha adelantado que la reserva dará cobertura a una estimación de necesidades que se ha calculado en base a los consumos semanales declarados por las comunidades autónomas. “Esto es así porque, por un lado, no se dispone de precedentes y, por tanto, no es posible estimar qué número de personas se podrían afectar en una segunda oleada. Y, por otro lado, porque no se puede asegurar que la oleada coincida en el tiempo en todo el territorio nacional, o bien si se producirá una transmisión más espaciada como ocurre con otros virus respiratorios”, ha argumentado el ministro. Al mismo tiempo, la reserva estratégica contará con las cantidades necesarias para poder cubrir un período mínimo de entre seis semanas y dos meses. También vinculará la utilización del material a la vida útil de los productos, garantizándose así la reposición previa para disponer de la reserva íntegra.

Dicho esto, el ministro de Sanidad ha recordado que en los últimos días el Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas 3,8 millones de mascarillas, si bien ha señalado que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado la semana pasada, se instó a las comunidades autónomas a que mantengan activos los procesos de compra de material sanitario, con el fin de hacer frente a las necesidades futuras y conformar su propia reserva estratégica.