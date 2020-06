Sanidad pagó tres veces más caros los guantes a Member of the Tribe que a otras empresas españolas

Member of the Tribe, una sociedad limitada unipersonal creada en Barcelona hace poco más de un año y absolutamente desconocida en el sector sanitario, se ha convertido en uno de los grandes proveedores del Ministerio que dirige Salvador Illa en esta crisis.En total, ha recibido del Estado 9,44 millones de euros a cambio de la entrega de 92 millones de guantes de nitrilo en dos operaciones. En ambos casos, fue la única empresa que se presentó a un procedimiento «negociado sin publicidad acelerado» bajo la justificación de la «situación de extrema urgencia» por la pandemia de Covid-19.

Como ya ha informado este periódico, la última de esas dos operaciones se materializó el 1 de junio, aunque no fue hasta el sábado cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de la formalización del contrato. En virtud de ella, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) que dirige Alfonso Jiménez Palacios se comprometía a abonar 3,880 millones de euros a cambio de 40 millones de guantes de nitrilo para los centros sanitarios españoles. El coste unitario asciende a 0,097 euros, doblando incluso el valor de este producto en los mercados internacionales, como acreditan los presupuestos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN de firmas procedentes de Tailandia, Holanda o Alemania. El precio que pedían éstas por unidad oscilaba desde los 0,043 euros de la compañía asiática a los 0,05 de la compañía germana, muy lejos de los 0,097 finalmente desembolsados por el organismo que depende del Ministerio de Sanidad.

No es ésta, sin embargo, la operación más cara que ha protagonizado el Ingesa en la compra de guantes de nitrilo. Con anterioridad a ella, el organismo ya selló otro contrato con Member of The Tribe, cuyo administrador es Marc Singer Fresco, que supuso un desembolso aún mayor para el erario público. Dicho acuerdo se publicó en el BOE el 27 de mayo, día en el que se declaraba luto nacional. La firma ubicada en Barcelona, la provincia natal del ministro Illa, se comprometía a enviar 52 millones de guantes a cambio de la nada despreciable cifra de 5,564 millones de euros. El importe por guante ascendía, por tanto, a 0,107 euros. Tanto este coste unitario como el de la otra operación son muy superiores a los que arrojan compras anteriores acometidas a otras empresas españolas por parte de Ingesa en los momentos en los que había una mayor carestía de equipos de protección individual y la pandemia de coronavirus se encontraba en su momento más álgido en nuestro país.

Por ejemplo, el organismo alcanzó el 23 de marzo, cuando las infecciones no paraban de crecer y los hospitales se encaminaban hacia el colapso, un acuerdo con la empresa Suministros Hospitalarios, S.A., también domiciliada en Barcelona, para la compra de batas y guantes. De estos últimos el Ingesa compró cuatro lotes de 23.000, 52.000, 54.000 y 44.000 unidades. En total, se hizo con 173.000 unidades. El coste unitario con IVA ascendió entonces a 0,041 euros, 0,06586 euros más baratos que los firmados en la primera operación con Member of the Tribe y 0.055 mas baratos que los firmados en la segunda operación, del 1 de junio, con esta misma empresa.

Tres días antes, el 20 de marzo, también en plena escalada de enfermos de Covid-19 en España, el Ingesa firmó otro contrato con Medline International Iberia, S.L., domiciliada en Alcalá de Henares, Madrid. El acuerdo implicaba la entrega de batas impermeables y de 5,84 millones de guantes de nitrilo. El precio unitario que la Administración pagó por estos últimos fue el más barato, 0,03146 euros. Por todos ellos el Estado abonó 183.726,4 euros. El precio de esos guantes es 0,075 euros más barato que los guantes pagados a mayor precio a la empresa Member of The Tribe, y 0,0654 euros más barato que el desembolsado a raíz del acuerdo del 1 de junio.

El Ministerio de Sanidad también suscribió, a través de Ingesa, otro acuerdo con una firma diferente para la adquisición de guantes de nitrilo, Sanicen, S.A., domiciliada en Huecas, Toledo. En total, el Estado abonó por 4,735 millones de guantes la cantidad de 169.015,83 euros, ascendiendo el importe unitario por guante de nitrilo a 0,0356 euros, mucho más barato también que los abonados a Member of the Tribe en las dos operaciones.

Si Ingesa hubiera adquirido los 92 millones de guantes contratados con Member of the Tribe al precio unitario pagado a Medline International Iberia, 0,03146 euros, el coste total para las arcas públicas habría ascendido a 2,89 millones de euros, 6,55 millones menos que la cantidad finalmente desembolsada. Si la compra se hubiera hecho al precio pagado a Sanicen, el coste habría sido de 3,275 millones, 6,17 millones menos que lo abonado a la sociedad unipersonal. Si se hubieran pagado los 0,411 euros que costaron los de Suministros Hospitalarios, la cantidad adquirida a Member of the Tribe habría costado 3,78 millones de euros, 5,656 millones menos de lo finalmente pagado.