La Covid-19 podría causar problemas de infertilidad en los hombres

Los varones que padecen coronavirus en estado moderado o grave podrían experimentar problemas de infertilidad, según una investigación del Centro Hospitalario Sheba, en el centro de Israel. “Conocemos 27 virus que pueden afectar a la fertilidad y hemos recopilado y analizado toda la información conocida hasta ahora sobre el actual brote y sus efectos sobre el espera”, asegura el doctor Dan Aderka, investigador y médico del Departamento de Oncología de este centro hospitalario, en una información recogida por Fuentelatina. La hipótesis de este médico, cuyo artículo ha sido publicado en la revista científica Fertility and Sterility, es que este fenómeno se debe probablemente a la presencia del receptor ACE2 en la superficie de las células de los testículos llamadas Sertoli y Leydig, que es el mismo receptor que está en las células de los pulmones, corazón y riñones. Los varones afectados, según sus datos, tienen 33 años de media. El médico recomienda usar mascarillas correctamente para reducir los contagios y la intensidad de la enfermedad en caso de infección. La investigación indica que el virus se encontró en el esperma del 13% de los pacientes con la enfermedad y que se registraba un 50% de disminución en el volumen del esperma, concentración y motilidad en pacientes cuyo estado era moderado, incluso 30 días después de haber sido diagnosticados. Además, en doce pacientes fallecidos por Covid-19 se percibían cambios de moderados a severos en las células testiculares que apoyan el desarrollo de los espermatozoides y de la producción de testosterona, la hormona que induce la división y multiplicación del esperma. El estudio no ha desentrañado si los efectos en la cantidad y calidad del esperma son reversibles o no. Los pacientes deberán ser examinados al menos entre seis meses y un año después de la recuperación para comprobar si el daño persiste.