La Covid no se transmite a la descendencia ni afecta a la fertilidad femenina

La relación de la Covid-19 con la fertilidad, el embarazo y la descendencia preocupan a millones de parejas de todo el mundo. Los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza-Tesarki, de la Clínica MARGen, han presentado sus conclusiones en un artículo que excluye la transmisión de la enfermedad a la descendencia y que señala que, si bien la Covid-19 no afecta directamente a la fertilidad femenina, sí lo pueden hacer los medicamentos utilizados para tratarla, según informan en un comunicado. Un estudio reciente de científicos chinos respalda la tesis de los científicos granadinos. En él se ha evaluado a 237 mujeres de edad reproductiva y afectadas por la Covid, y no ha detectado ningún daño irreversible en su función reproductiva. Sin embargo, el doctor Jan Tesarik señala la necesidad de incluir pacientes masculinos, ya que las células testiculares, diferentes de laos espermatozoides pero importantes para su evolución, parecen estar más expuestas al virus que las células ováricas. Los doctores aseguran que es necesario continuar estudiando los marcadores de fertilidad femenina a medio y largo plazo, con una particular atención a las mujeres subfértiles y de edad avanzada, y extender el mismo estudio a los hombres.