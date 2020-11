CSIF exige a Illa que garantice la ventilación en los centros de trabajo por temor a la infección por aerosoles

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dirigido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que revise los protocolos anti Covid-19 en el ámbito laboral, con el objetivo de reforzar la prevención de riesgos, la protección frente al virus en los centros de trabajo y la adecuada ventilación, y se garantice que las reincorporaciones tras sufrir un contagio se hagan después de una PCR negativa. Según informa la organización que preside Miguel Borra, “la evidencia científica sobre la transmisión de la Covid-19 por aerosoles requiere actualizar los protocolos de actuación y una correcta ventilación en los centros de trabajo”. En este sentido, CSIF reclama el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 en los centros de trabajo en los que no se garantice una ventilación adecuada. “En concreto planteamos que si no es posible ventilar de manera natural a través de puertas y ventanas se dote a los centros de trabajo de purificadores para mejorar la calidad del aire de estos espacios cerrados, con una correcta ventilación y filtrado”. CSIF subraya además que deben realizarse las labores de mantenimiento necesarias de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas en los protocolos de cada empresa, y según las directrices del Ministerio de Sanidad. También apunta que el incremento de contagios en esta segunda ola de la pandemia ha demostrado que, en muchos casos, no son suficientes los diez días de aislamiento contemplados actualmente para los afectados desde que sufren el inicio de los síntomas. “El Ministerio de Sanidad debe modificar la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la Covid-19 e incorporar la realización de PCR a las personas trabajadoras contagiadas tras levantar su aislamiento y favorecer la reincorporación a la actividad laboral sin riesgos adicionales”.