Los microbiólogos piden que no se aprueben los test de autodiagnóstico

A la espera de que la venta de los llamados “test rápidos” del coronavirus se apruebe -o no- en las farmacias, los expertos en Microbiología se muestran contrarios a su uso al considerar, por una parte, que pruebas de detección rápida de anticuerpos para el autodiagnóstico de infección por SARS-CoV-2 (Covid-19) “no sirven, y por tanto no deben ser utilizadas para diagnosticar infección activa por SARS-CoV-2 ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos”, y por otra, a que su “difícil interpretación de los resultados puede generar una angustia innecesaria y una mayor sobrecarga de un sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados”.

Así lo asegura la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) en un comunicado a propósito del empleo de estos dispositivos y en el que solicitan a las autoridades sanitarias “que consideren la no aprobación”. “La banalización del diagnóstico de una enfermedad con potenciales consecuencias fatales puede ser contraproducente”, aseguran.

Y es que, tal y como explican, las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, diseñadas para autodiagnóstico por poder ser realizadas fuera de un laboratorio (inmunocromatografia en sangre tras pinchazo en el dedo) tienen un rendimiento menor (con más resultados falsos positivos y más resultados falsos negativos) que las técnicas que se realizan en los laboratorios, (Elisa/CLIA), realizadas en sangre obtenida por venopunción.

Por ello, continúan “la positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente” y que, por lo tanto, e independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección. “Nos preocupa enormemente también que una mala interpretación de las pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico favorezca que se asuman conductas de riesgo que podrían influir negativamente en el control de la pandemia Covid-19, especialmente en una fechas como las que se aproximan. Creemos que un diagnóstico ágil y preciso es una de las claves para el control de la pandemia pero en el momento actual no existe ninguna prueba que permita en la práctica el autodiagnóstico fiable”, alertan desde la Seimc.