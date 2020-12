«Nos llegan pacientes con tumores muy avanzados, algo que no pasaba desde hace años»

-La Covid-19 ha silenciado otras enfermedades como el cáncer en el pico de la pandemia. Según un estudio presentado en el Congreso Virtual de ESMO, el 60,9% de los centros oncológicos de 18 países de la Unión Europea redujo su actividad. ¿Y en España?

-En los últimos meses hemos visto que han disminuido los tratamientos de cáncer y que están aumentando los tratamientos paliativos. Nosotros hemos permanecido abiertos y hemos continuado con el tratamiento de todos nuestros pacientes, pero es cierto que durante estos meses han disminuido los diagnósticos y es ahora cuando empiezan a llegar más pacientes con tumores en estados avanzados.

-¿Qué puede conllevar tener un retraso de seis meses en el diagnóstico de cáncer?

-Tener un retraso en un diagnóstico de cáncer supone que el tumor se detecta en un estado más avanzado y que hay muchas más posibilidades de metástasis, lo que significa que el cáncer puede propagarse de forma más perjudicial a otros órganos del cuerpo. Esto hace que el tratamiento tenga que ser más largo y menos efectivo. Si hablamos en concreto de un retraso de seis meses, en algún tipo de tumor puede ser mortal. Por este motivo es muy importante que las personas sigan con sus revisiones para detectar cualquier enfermedad a tiempo. No hay que tener miedo a ir a un centro de salud o a un hospital y no podemos olvidar que hay enfermedades, como el cáncer, que son igual de importantes que el coronavirus. Hay historias tristes a nivel mundial de pacientes que podrían haberse evitado con un diagnóstico temprano. En otras palabras, tratamos de protegernos del virus, pero dejamos de lado una enfermedad que es peligrosa.

-¿Y los retrasos en los tratamientos o cirugías?

-El retraso de un mes en el tratamiento oncológico (cirugía, radioterapia y quimioterapia) incrementa la mortalidad en un 6-13% y sigue aumentando mientras más se retrase el tratamiento. Por ejemplo, en cáncer de mama el retraso del tratamiento de ocho semanas aumenta la mortalidad en un 17% y si es de 12 semanas, en un 26%.

-¿Qué podemos hacer?

-Es muy importante que no paremos los tratamientos y que busquemos alternativas. Por ejemplo, durante los meses más duros de la pandemia las cirugías se posponían, en ese momento muchos tumores podían haber sido tratados con radioterapia, no sólo como tratamiento curativo, sino para controlar el tumor y evitar que creciera hasta que se pudiera realizar la cirugía. En estos momentos es esencial que todos los especialistas trabajen unidos y se busque la mejor solución para los pacientes oncológicos porque el cáncer no para.

-¿Estáis viendo pacientes con tumores en etapas avanzadas en GenesisCare?

-Estamos empezando a ver pacientes que llegan con tumores muy avanzados, como hacía años que no detectábamos. Es una pena porque estamos en un momento que, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, contamos con tratamientos innovadores, muy precisos y con gran efectividad para tratar el cáncer, pero para que estos sean útiles necesitamos diagnosticar los tumores a tiempo. Es tan importante el tratamiento como el estado en el que se detecta el tumor.

-Habéis adaptado los tratamientos a la situación de Covid-19, reduciendo los tiempos en aquellos casos en que era posible. Explíqueme.

-Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de nuestros pacientes y nuestros profesionales por lo que hemos adoptado las máximas medidas de seguridad posibles que nos han permitido obtener la acreditación Aenor de protocolo seguro frente a la Covid-19. Algunos ejemplos de medidas son la elaboración de protocolos de higiene estrictos, reducción del tráfico de personal no esencial, consultas telefónicas siempre que ha sido posible y, además, hemos habilitado un número de teléfono para que todos los pacientes oncológicos pudieran resolver sus dudas con profesionales sanitarios. Respecto a los tratamientos, siempre que ha sido posible (depende del estado del tumor de cada paciente) hemos hecho tratamientos más cortos, en menos sesiones, con la misma efectividad que tratamientos más largos.

-¿Qué avances en los tratamientos realizados este año por GenesisCare destacaría?

-Han sido muchos los avances, pero me gustaría destacar los que hemos desarrollado con radioterapia en el tratamiento de cáncer de próstata, lo tratamos en cinco días en vez de las 28 habituales (siempre dependiendo de cada caso) o en el tratamiento de mama. Ahora podemos tratarlo en cinco días, sin realizar tatuajes a las pacientes (en la radioterapia convencional se ponen unos puntos en la piel para posicionar a las pacientes) lo cual mejora la situación psicológica de los pacientes y desarrollamos una técnica que protege el corazón en los tratamientos de la mama izquierda.

-¿Cuáles son los principales objetivos para 2021 con el fin de evitar que la Covid-19 afecte a los pacientes con cáncer?

-Continuar trabajando para garantizar a los pacientes oncológicos una mejor calidad de vida y hacerlo con los tratamientos más innovadores posibles. Además, queremos contribuir a que se diagnostiquen lo más precozmente posible. Y, evidentemente, cuidar a nuestros equipos de profesionales que cada día se vuelcan en ayudar a nuestros pacientes. El cáncer no para, nosotros tampoco.