-Como deportista profesional, ¿cuáles son sus rutinas diarias?

-Tengo tres pilares fundamentales que marcan mi vida como deportista profesional: el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Sobre el primer punto, normalmente tengo entrenamientos todos los días, por la mañana o mañana y tarde, dependiendo de la época de la temporada. No obstante, nuestra rutina de preparación depende del calendario de partidos, ya que generalmente jugamos dos veces por semana. Además, nuestro plan de entrenamiento también tiene que tener en cuenta los viajes que realizamos para competir. Esta saturación de entrenamientos, partidos y viajes deben ser compensados con momentos de descanso y recuperación. En el caso de la alimentación, como les decía a unos alumnos el otro día en un evento junto a Kellogg y varios jugadores de la FEB, lo que comemos cada día es muy importante, no solo para los deportistas sino para todos, desde los más pequeños a los más mayores.

-La nutrición cobra cada vez más peso en el deporte profesional pero, ¿qué importancia le da?

-La dieta es vital. De hecho, una buena alimentación contribuye a un menor riesgo de lesiones, algo primordial para una deportista de primer nivel. Contamos con un nutricionista dentro del equipo que nos establece las pautas para obtener todos los nutrientes que necesitamos. Como decía, tenemos rutinas muy exigentes de entrenamientos y partidos, por lo que necesitamos una dosis extra de energía que conseguimos a través de la alimentación. Como nos dice siempre Nacho Coque, el preparador físico de la FEB, «la nutrición es el entrenamiento invisible de los deportistas» y es muy importante no olvidar ese principio si queremos ser mejores profesionales.

-¿Es muy estricta? ¿Hay algo que tenga prohibido y le cueste resistirse?

-No me gusta hablar de productos prohibidos. Todos los grupos de alimentos son importantes y debemos introducirlos en nuestra dieta. Eso sí, las cantidades recomendadas por los expertos en nutrición. En mi caso, al jugar al máximo nivel, es cierto que los hidratos y las proteínas presentes en cereales, carnes, huevos… son fundamentales, ya que aportan energía, pero esto no quiere decir que no deba tomar el resto de alimentos en su justa medida.

-¿Es de las que «desayuna como una reina, come como una princesa y cena como una mendiga»?

-Normalmente, en mis desayunos siempre incluyo lácteos, cereales y fruta, que me aportan la energía que necesito en mi día a día. En la comida intento combinar vegetales con hidratos y proteína. La cena siempre algo ligero para descansar bien. No obstante, adapto mi alimentación en función de mis requerimientos de energía. Antes de los partidos y los entrenamientos es fundamental consumir hidratos de carbono y si tenemos partido por la mañana también durante la cena.

-¿Cómo le está afectando la pandemia, lo lleva bien o le está costando?

-Es un momento de incertidumbre para todo el mundo y tenemos que adaptarnos más que nunca a las particularidades del día a día. Está siendo más costoso mantenernos disciplinados en nuestro trabajo: no sabemos si se jugará el siguiente partido, si tendremos que confinarnos por algún positivo, debemos estar preparados para cualquier cambio en el calendario, etc. Por lo demás, podemos seguir haciendo nuestro trabajo y esto es lo importante viendo como está la situación.

-¿Qué opina de la polémica sobre el uso de mascarillas en el deporte amateur?

-Evidentemente, jugar con una mascarilla no es lo más cómodo del mundo pero, en estos momentos, todas las medidas de prevención y protección son más necesarias que nunca. Nosotras no la llevamos porque nos realizamos siempre pruebas antes de jugar, pero si tuviésemos que llevarla, por supuesto que no tendría ningún problema.