“Conservar el tiroides ya es una ventaja en sí”

Todos oímos hablar del tiroides, pero en realidad, ¿que es y para qué sirve?

La glándula tiroides es de pequeño tamaño, con forma de mariposa y situada en la región anterior del cuello. Interviene en multitud de funciones, como el metabolismo basal, el corazón, aparato digestivo, sistema nervioso, estado de ánimo y comportamiento.

Cuando el tiroides enferma puede producir más cantidad de hormona tiroidea de lo necesario o, por el contrario, producir muy poca. El hipotiroidismo cursa con aumento de peso, cansancio extremo, mucho sueño, frío, aumento de volumen, estreñimiento y estado de ánimo depresivo, como síntomas más frecuentes. En el hipertiroidismo, pérdida de peso, insomnio, sudoración, temblor de manos, taquicardia, nerviosismo o irritabilidad.

Pero también, siendo correcta la cantidad de hormona, pueden aparecer nódulos, bocios, quistes, problemas de autoinmunidad o cáncer. Combínelas todas y verá qué compleja y cuántas situaciones distintas podemos padecer cuando el tiroides enferma.

HIFU son las iniciales en inglés de Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad.

¿Hay personas que se ven más afectadas?

Sí. A grandes rasgos, la patología del tiroides afecta más a mujeres que a hombres, a partir de los 40 años y con antecedentes familiares. El estrés y la menopausia también pueden favorecer estos problemas. Una alimentación con suficiente yodo y un estilo de vida que reduzca el estrés evitará en muchos casos que nuestro tiroides enferme, pero son enfermedades de difícil prevención.

En su consulta, trabajan con la última tecnología en este sector, ¿verdad?

Efectivamente. Siempre hemos defendido que es posible practicar una medicina tecnológicamente puntera y una asistencia más humana. Hace muchos años, trabajamos con las primeras bombas de insulina externas e implantables, luego con los sensores de glucemia, más tarde con el diagnóstico precoz y tratamiento del pie diabético, en nutrición con equipos multidisciplinares y valoración de la composición corporal, y actualmente con ultrasonidos para preservar lo más posible la glándula tiroides. Por estos años de investigación y tratamiento con ultrasonidos recibí el Premio Nacional en Endocrinología Siglo XXI el pasado mes de septiembre. Buscamos tratamientos de última generación, no invasivos que sean satisfactorios y eficaces. En este sentido, contamos en el Hospital HC Miraflores de Zaragoza con una Unidad para el tratamiento de los nódulos tiroideos benignos con ultrasonidos HIFU.

¿Qué ventajas tiene el nuevo tratamiento con ultrasonidos?

Hasta la existencia de los HIFU, los nódulos benignos tiroideos se dejaban crecer hasta que su volumen era tan grande que no quedaba más remedio que quitar mediante cirugía toda la glándula tiroides. Los HIFU permiten un tratamiento selectivo del nódulo: lo destruimos con calor y no se ve afectado el resto del tiroides. Es un tratamiento exclusivo para el nódulo. Conservar el tiroides ya es una ventaja en sí.

Además, los ultrasonidos reducen el tamaño del nódulo, desapareciendo las molestias locales, deja de crecer y minimizamos el riesgo de que se malignice. Es un tratamiento ambulatorio que permite reanudar la actividad laboral en pocas horas y no hay cicatrices ni existen los efectos secundarios ni los riesgos de una tiroidectomía total

¿Estos avances permiten no tener que recurrir a la cirugía?

Cada paciente necesita un estudio pormenorizado de sus nódulos tiroideos y elegir el tratamiento más adecuado. En los diagnósticos y tratamientos debemos actuar desde las técnicas menos invasivas a los tratamientos más agresivos. Un ejemplo lo tenemos con la evolución de la cirugía abierta a la laparoscopia. Los ultrasonidos dan un paso más y nos permiten precisamente esto, tratar al paciente de forma no invasiva, no quirúrgica. Y así lo mostramos en el 61 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, con una ponencia oral y un simposio donde presentamos los resultados obtenidos hasta ahora en el tratamiento de nódulos benignos con HIFU en pacientes no operados.

¿Veremos muchos cambios en los próximos años?

La aplicación de los ultrasonidos en muchas enfermedades es una realidad. Los estudios y ensayos clínicos cada vez son más numerosos e importantes. En el terreno de los nódulos tiroideos, la mejora en los softwares de los equipos, la estandarización y aparición de más centros HIFU en nuestro país, la reducción de los costes, el aumento en su difusión y su conocimiento, permitirán en pocos años el tratamiento temprano de nódulos cada vez más pequeños y de forma mucho más eficaz y satisfactoria para el paciente.

Dr. Pedro Pablo Ortiz Remacha, Especialista en Endocrinología y Nutrición

Pedro Pablo Ortiz Remacha (Zaragoza, 1961)

Doctor en Medicina y Especialista en Endocrinología y Nutrición desde 1991. Profesor Titular de Universidad, ejerce actualmente su docencia en la Universidad de Zaragoza. Ha presentado más de 50 ponencias en congresos nacionales e internacionales, publicaciones en libros, codirector de Tesis doctorales y artículos de revistas científicas. Es CEO de Tratamientos Tiroideos SL (www.tratamientostiroideos.com) y CEO cofundador de Espacio Nutriendo (www.espacionutriendo.com).Su actividad asistencial se desarrolla en su consulta de Avda. Cesar Augusto 3, 4º C y en el Hospital HC Miraflores en Zaragoza.

