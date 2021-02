Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha pedido un Acuerdo Contra el Cáncer “que una a entidades públicas y privadas. Necesitamos estar todos juntos trabajando en esto”, ha afirma Ramón Reyes, presidente de la AECC. El objetivo: conseguir que pacientes y familiares puedan hacer frente a la enfermedad en igualdad de condiciones.

“No hemos aprendido lecciones de la primera ola y se ha dejado al cáncer en un segundo o tercer lugar. La Atención Primaria está bloqueada y a ella se añaden todos los retrasos. Hay que fortalecer el sistema de salud. Faltan muchos recursos. Hay que invertir en Atención Primaria. Los grandes recortes en Sanidad del pasado los estamos pagando ahora. Con la Covid, nadie se ha ocupado de la otra pandemia silencios que es el cáncer, que causa 300 muertes cada día”, añade.

La crisis del coronavirus ha agravado la situación de desigualdad y vulnerabilidad de la población con cáncer. El 41% de los pacientes ha desarrollado ansiedad o depresión durante la pandemia, según la AECC, debido a los retrasos. Uno de cada cinco pacientes no ha sido diagnosticado o se le ha diagnosticado tarde, un 20% de los pacientes oncológicos ha empeorado gravemente su situación económica durante el confinamiento, y un 17% aún no se ha recuperado.

Según la AECC, en España no todas las personas tienen las mismas probabilidades de enfrentarse al cáncer tanto en su prevención como en tratamientos. Este es el caso de los programas de cribado de cáncer de colon, cuyo acceso es muy desigual dependiendo de la autonomía en la que se resida. Y la situación se repite con el tratamiento psicológico. Según la AECC, el 94% de las comunidades autónomas ofrece una cobertura “insuficiente o nula”.

Eva Martín, diagnosticada de cáncer de útero en 2016, explica que justo “dos días antes de declararse el estado de alarma fui a revisión y me encontraron un problema. Me hicieron pruebas al mes en vez de a la semana, como solían hacerme. Mi problema es que desde abril no tuve forma de contactar con el hospital hasta que logré que me citaran por correo tres meses después. Entre pasar miedo una semana a tenerlo durante tres meses, estando además encerrados en casa, hay una diferencia. Faltan recursos y planificación. Que esto sucediera durante la primera ola, bueno, nadie se esperaba la pandemia, peor que en la tercera ola suceda esto mismo y que incluso vaya a peor... No se puede dejar cojo al sistema” de salud.