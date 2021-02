A la espera de que llegue nuestro turno para la ansiada vacuna contra el SARS-CoV-2, y viendo cómo los fabricantes tienen problemas para producir las dosis en las cantidades a las que se han comprometido, la dark web se está llenando de ofertas de «humo». Desde la aprobación de la primera vacuna, el número de anuncios que aseguran ofrecer la vacuna se han disparado aprovechando el interés masivo por este tema para estafar a los usuarios. Desde Check Point Research, la División de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, denuncian que se ha producido un crecimiento del 400% en las ofertas de la vacuna contra la Covid-19 en la dark web desde el pasado diciembre.

«La primera oferta en el mercado negro la detectamos desde antes de que salieran las vacunas. Antes de la aprobación las ofertas eran de la “vacuna china” y ahora la mayoría de ellas son vacunas aprobadas o sin mencionar marca. De hecho, hemos visto que en algunas aunque te venden vacuna luego se trata de remedios milagrosos. Es decir, intentan enganchar con estas ofertas para vender otra cosa», explica Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y Portugal.

Los ciberdelincuentes están aprovechando esta tendencia para su propio beneficio, ya que mientras que «en diciembre el precio medio de la vacuna era de 250 dólares (200 euros), ahora se sitúa entre 500 y 1.000 dólares (entre 400 y 825 euros) en bitcoins o monero (un tipo de moneda virtual que impide rastrear transacciones), para poder evitar así ser detectados», precisa Nieva, que asegura que «por ahora todas las ofertas que hemos detectado eran falsas».

No sólo venden dosis individuales, sino grandes cantidades de vacunas, con el objetivo de engañar a aquellos usuarios con un mayor poder adquisitivo y que quieran adquirir unidades para sus familiares y amigos. La preocupación generalizada por el aumento de casos de contagio explica en parte este incremento de ofertas en la dark web. Otro factor reside en la variedad de vacunas disponibles. El hecho de que cada vez haya más empresas desarrollándolas, unido a que reciben las aprobaciones por parte de los organismos médicos competentes, deriva en que exista un mayor rango de opciones entre las que elegir.

En general «los datos que facilitan son tan pocos que resulta sospechoso. En otras ocasiones dan el nombre del laboratorio pero en poco tiempo se ve que no es real, ya que cuando preguntas cómo las han obtenido o número de lote no te contestan», explica Nieva. Y un elemento crucial, las vacunas de Occidente tienen unos requisitos de transporte y almacenamiento que harían inviable este tipo de ventas, por lo que «mi primer consejo es no ir a la dark web. Necesitas muchas capas de protección para estar seguro, si no sabes lo que estás haciendo te pueden extraer los datos personales de tu IP».

Los ciberdelincuentes, recuerda, son expertos en aprovechar cualquier situación social, política, económica o sanitaria para obtener su propio beneficio, y en esta ocasión no iba a ser menos. Este incremento de ofertas se debe, entre otros motivos, a la incipiente demanda para conseguir vacuna y no tener que esperar meses para ser vacunado acorde al plan del gobierno de su país. Sin embargo, estos anuncios son falsos, por lo que los usuarios se enfrentan a una amenaza sanitaria y a pérdidas económicas», añade Nieva.