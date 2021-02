James Nestor es periodista, pero una enfermedad pulmonar le hizo focalizar todos sus esfuerzos de investigación en la respiración. Fruto de años de trabajo acaba de publicar el libro «Respira», una obra escrupulosamente documentada sobre el arte olvidado de respirar.

-¿Qué ha pasado para que estemos haciéndolo mal?

-Hay muchas razones para que seamos los peores respiradores del reino animal. La primera son los cambios anatómicos que hemos sufrido los seres humanos. El rostro y la boca han encogido durante los últimos cientos de años y eso ha provocado que los dientes no quepan bien y se tuerzan, dificultando la respiración. Además, el entorno y nuestras costumbres no ayudan, pues pasamos muchas horas sentados, vestimos ropa ajustada, cinturones que aprietan... Todo ello hace que respirar de manera profunda sea más complicado, sin pasar por alto la contaminación, los alérgenos... En definitiva, la vida industrializada que hace que tengamos que esforzarnos mucho por poder respirar correctamente.

-¿Y cómo perjudica esa mala respiración a nuestra salud?

-La salud depende esencialmente de la manera en que respiramos y si lo hacemos mal, eso tiene graves consecuencias en la calidad de vida. La nariz es crucial porque limpia el aire y lo humedece para que sea más fácil de absorber, pero también influye, por ejemplo, en la disfunción eréctil; puede desencadenar una cascada de hormonas y sustancias químicas que reducen la presión arterial y facilitan la digestión; también regula la frecuencia cardíaca y se ha demostrado que respirar por la boca contribuye a la periodontitis y al mal aliento.

-¿También influye en la salud mental?

-Por supuesto, porque extraemos la energía en parte del oxígeno de nuestra respiración, no sólo de la glucosa como la gente cree. Si respiramos de manera disfuncional esto tiene un impacto muy claro sobre el cuerpo y la circulación sanguínea, pues no nos llega suficiente sangre al cerebro y eso hace que no esté rindiendo a un nivel óptimo.

-¿Cree que la pandemia nos ha hecho más conscientes del papel de la salud pulmonar?

-Sí, porque los seres humanos prestamos sólo atención a las cosas cuando las perdemos. Somos muy reactivos.

-¿Respirar bien nos puede ayudar frente a la Covid-19?

-Sí. Cómo respiramos tiene un impacto sobre el aumento de la carga viral que podemos tener en caso de desarrollar la Covid-19, en la inflamación que sufren los órganos y, en general, en cómo el organismo lucha contra este virus. La respiración es un escudo, una protección que tenemos frente a las enfermedades y si lo hacemos mal somos más vulnerables frente a la Covid.

-¿Por qué?

-La nariz es nuestra primera línea de defensa porque purifica y filtra los virus y las bacterias, de ahí que si respiramos por la boca la carga viral será mayor. Además, por la nariz emitimos óxido nítrico, clave para luchar contra esos virus. Respirar por la nariz no evita contagiarnos, pero sí mejora el sistema inmunitario.

-Ahora las mascarillas son indispensables. ¿Su uso nos resta calidad de vida?

-No, de hecho creo que ocurre lo contrario, ya que las mascarillas nos ayudan a hacerlo mejor porque nos vuelven más conscientes de nuestra respiración y nos obligan a pensar en ella, respirando de manera más profunda, más despacio y, por tanto, más eficiente. Hay personas que se quejan porque creen que no tienen suficiente oxígeno, pero en realidad es todo lo contrario. De hecho, hay un incremento del dióxido de carbono y esto es positivo para nuestro cuerpo.

-¿Estamos a tiempo de reaprender a respirar?

-Puede parecer una tontería porque respiramos de manera inconsciente, pero lo hacemos mal y todos deberíamos reaprender. En el libro incluyo las claves para respirar de manera saludable, pues hay técnicas muy diferentes, y eso es válido tanto para personas que sufren asma hasta para aquellos que corren una maratón.

-¿También para los niños?

-Por supuesto. Sería excelente enseñar a los niños a respirar en las escuelas.