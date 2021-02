Safadifarma se convierte en una de las principales distribuidoras de material sanitario contra el COVID-19

A pesar de las dificultades logísticas derivadas por el COVID-19, la experiencia del Grupo Safadi en mercados internacionales les ha permitido afrontar con éxito la gran demanda de EPI´s para luchar contra la pandemia a través de las filiales internacionales de Safadifarma y de su plataforma digital (sfpharmaplus.es), desde la que distribuye más de un millón de unidades de material sanitario al mes a entidades públicas como el Gobierno Central, la Generalitat Valenciana y ayuntamientos de toda España, además de hospitales, residencias, clínicas y empresas de todo el mundo.

Además, Safadifarma comercializa desde diciembre del 2020 un test rápido de antígeno que detecta el COVID-19 a partir de una sencilla muestra de esputo-saliva que está teniendo un gran éxito por la rapidez de la prueba (ofrece los resultados en menos de 10 minutos), por su eficacia (más del 90% de sensibilidad clínica), y porque es mucho más económico que los test convencionales (menos de 5€ la unidad).

“Es cierto que todo esto está siendo muy duro, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes”

Certificación de la UE

Los test rápidos de antígeno de Safadifarma cuentan con la certificación de la UE y se distribuyen como “Test in Vitro de Categoría 1” (para profesionales sanitarios, hospitales, residencias y centros públicos y privados de atención médica), aunque el director general de la compañía, el Dr. Kaled Safadi, asegura que “si la legislación lo permitiera podrían llegar a utilizarse de forma masiva en farmacias y clínica de odontología como acaba de ponerse en marcha en la Comunidad de Madrid, incluso como autotest, por la simplicidad de su procedimiento y el reducido riesgo de contagio, al sustituir la extracción nasofaríngea por una muestra de esputo de saliva menos invasiva y más sencilla”.

El Dr. Safadi está convencido de que “las pruebas masivas y periódicas de tests rápidos son una herramienta clave para la detección de todos los casos de COVID-19 en plantillas de instituciones, colegios, empresas, y para la sociedad en general, y ayudarían a aliviar la actual carga de trabajo en ambulatorios y hospitales”.

Entrevista con Kaled Safadi, CEO DE SFPHARMAPLUS

“La medicina me ayuda en la gestión empresarial de Safadi Group”

El doctor Kaled Safadi compagina desde hace más de una década su trabajo como oftalmólogo en su clínica privada de Valencia y en otros hospitales y clínicas de España, El Líbano y Guinea Ecuatorial, con una intensa actividad empresarial al frente de Safadi Group, corporación familiar que dirige, según explica en esta entrevista, con la ayuda de la praxis de la Medicina.

¿Qué es el Grupo Safadi?

Safadi Group es una empresa familiar que nació en los años cuarenta como exportadora de material textil, y que en la década de los 90 inició su expansión internacional hacia el sector sanitario, el inmobiliario y el alimentario. En la actualidad el grupo opera en la distribución de medicamentos y material sanitario, la fabricación de materiales de construcción y la promoción de viviendas y obra pública.

¿Y qué hace un médico dirigiendo una corporación empresarial?

¿Y por qué no? Creo, sinceramente, que la formación académica que recibí en la Universidad de Valencia no sólo me sirvió para especializarme y ejercer como oftalmólogo, sino para aplicar la praxis médica en mi faceta empresarial; establecer un diagnóstico de cada proyecto, proponer un tratamiento adecuado y hacer un seguimiento constante.

¿De qué proyecto empresarial se siente más orgulloso?

Destacaría cualquiera de los proyectos que estamos desarrollando en Guinea a través de GEFARMA, donde nos hemos integrado en el territorio con proyectos solidarios y, quizá por las circunstancias de la actual pandemia, estoy también muy satisfecho de la respuesta que hemos dado a través de SFPHARMAPLUS para abastecer de productos de protección a nuestros clientes, y para distribuir en el mercado uno de los primeros test de antígeno que funcionan de una forma muy sencilla a partir de una muestra de saliva.

¿De qué forma ha afectado el COVID a su actividad?

Además de la lógica preocupación por la magnitud de la pandemia, esta crisis sanitaria me ha obligado a crecer en lo personal y lo profesional, como médico y como empresario. Desde el principio de la crisis he intentado estar al servicio de mis pacientes y de las entidades donde colaboro, y he intentado trasladar esa disposición a nuestra actividad empresarial, adecuando la actividad de Safadifarma y la de su plataforma online para garantizar la distribución del material de protección sanitario que se necesita. Es cierto que todo esto está siendo muy duro, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes.

¿Cómo echó raíces el Grupo Safadi en España?

Fue fácil porque me enamoré de este país cuando vine a estudiar a la Universidad de Valencia; ciudad en la decidí fijar mi residencia, me casé y han nacido mis tres hijos. Y aunque desarrollamos proyectos en otros países, al gestionar desde Valencia todas las iniciativas del Grupo nos hemos vinculado a entidades deportivas como el Cau Valencia de Rugby o el Club de Básquet de Torrent, y a otras de carácter solidario como Alicante Gastronómica Solidaria.