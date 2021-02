El confinamiento aumenta la aparición de varices

Las medidas de confinamiento y de limitación a la movilidad podrían ser el caldo de cultivo perfecto para la aparición y empeoramiento de una de las patologías vasculares más comunes: las varices. Aunque aún es pronto para saber si se han incrementado el número de casos durante la pandemia, «sí podemos afirmar que esas mismas medidas junto al teletrabajo han provocado el abandono de ciertos hábitos saludables que eran muy aconsejables para pacientes con varices o enfermedad venosa crónica en general: hemos disminuido el ejercicio físico diario (simplemente el hecho de caminar es muy beneficioso para las varices), hemos aumentado el sedentarismo, e incluso, hemos cogido unos kilos de más. Y esto ha generado un aumento de los síntomas de enfermedad venosa en las piernas: pesadez, cansancio, picor, calambres...», asegura Agustín Arroyo, vicepresidente 2º del Capítulo Español de Flebología y Linfología (CEFyL).

Además, dado el efecto del virus, los pacientes con este tipo de problema podrían tener más riesgos en caso de contagiarse: «El CEFyL creó un comité de expertos, del que formo parte, para redactar unas guías y documento de consenso en relación al manejo de la enfermedad tromboembólica en la era Covid-19. Se ha visto que las personas con coronavirus tienen más incidencia de fenómenos trombóticos, no solo venosos sino también arteriales. En consecuencia, el paciente con varices teóricamente tendría más probabilidad de sufrir algún episodio de trombosis venosa al enfermar por Covid», continúa Arroyo.

El principal factor en la aparición de las varices es el genético, si bien no se sabe con certeza cuál es su origen primero, es decir, la razón de que en algunas personas las paredes de las venas de las piernas se dilaten y las válvulas dejen de funcionar correctamente. Pero lo que sí está claro es que la carga hereditaria y familiar es muy importante. Otros dos factores relevantes son el género (son mucho más prevalentes en mujeres) y la edad (a medida que avanza la edad la proporción de pacientes con varices es mayor). También el sedentarismo influye pues, mientras estamos sentados, la bomba muscular de la planta del pie y de la zona gemelar deja de funcionar. Y eso hace que la capacidad de las venas de las piernas para llevar sangre al corazón esté disminuida.

¿Cómo tratarlas?

¿Qué se puede hacer entonces para prevenir su aparición? Según el experto, que es director médico de la Clínica Vasculine de Madrid, lo mejor es evitar los factores de riesgo: no permanecer de pie parado, que «es malísimo para las varices», como también lo es pasar muchas horas delante de un ordenador sin levantarse (conviene dar un paseo de cinco o diez minutos cada hora) o evitar el sobrepeso pues «en una situación de sobrecarga, las venas están más limitadas para realizar su función de drenaje de la sangre hacia el corazón» así como y hacer ejercicio, sobre todo caminar y la natación.

No hay que olvidar que las varices es son una enfermedad crónica, «esto significa que no van a desaparecer solas o ir a menos, al contrario, éstas evolucionarán hacia estados más avanzados que debemos de evitar. Cuanto antes se trata menos riesgos y más sencillo», recalca Arroyo. Hay medidas iniciales que pueden enlentecer la evolución de la enfermedad y mejorar los síntomas: contención elástica con medias, fármacos específicos, etc.

Además, hoy en día se pueden eliminar prácticamente toda clase de varices sin cirugía. «Existen técnicas para tratar con éxito el 99% de ellas sin necesidad de pasar por el quirófano. Son tratamientos ambulatorios, que generalmente no duran más de 40 o 60 minutos, y que te permiten volver andando a casa una vez realizado, sin necesidad de baja y/o hospitalización. Y lo más importante, son tratamientos eficaces para todos los tipos de varices, eliminando de manera eficaz también varices safenas (las que mayor impacto estético tienen por su grosor) y reticulares. Nosotros llevamos años utilizando estas técnicas, y son verdaderamente eficaces para solucionar tanto la parte médica como la estética de las varices, sean del tamaño que sean», concluye el director médico de la Clínica Vasculine.