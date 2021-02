¿Es recomendable dormir la siesta?

La siesta es una tradición profundamente arraigada en España, hasta tal punto que en 2015 el alcalde de Ador, un pueblo ubicado en la provincia de Valencia, emitió un bando por el que se solicitaba a los vecinos que respetaran la hora de la siesta. De este modo, entre las dos y las cinco de la tarde se pedía no hacer ruidos y tener a los niños en casa.

Tal es la tradición de dormir la siesta después de almorzar en nuestro país que muchos se preguntan si es aconsejable o no para la salud y cuánto tiempo es recomendable echarse la siesta. ‘Quirónsalud’, un grupo de asistencia sanitaria privada, ha explicado en un post que “si sufres falta de sueño o buscas una manera para relajarte, podrías pensar en echar una siesta. Sin embargo, dormir en un mal momento del día o demasiado tiempo podría ser contraproducente”.

El grupo sanitario añade además que se recomienda dormir la siesta cuando “sientes fatiga repentina o somnolencia inesperada”, “estás a punto de perder horas de sueño, por ejemplo, debido a un turno de trabajo largo” o “deseas que las siestas planificadas formen parte de tu rutina diaria”.

Además, la siesta debe realizarse en tramos cortos de tiempo, con una duración de entre 10 o 20 minutos, a primera hora hora de la tarde, antes de las 15:00 horas a ser posible, y en un lugar “tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”.

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de echarse una siesta?

‘Quirónsalud’ explica que dormir la siesta tiene una serie de ventajas y desventajas. Como beneficios, la siesta aporta una sensación de relajación, menos fatiga, mayor estado de alerta, mejor estado de ánimo y mejor desempeño, “con un tiempo de reacción más rápido y una memoria más aguda”.

No obstante, como desventajas la compañía dice que “la siesta no es para todos”: “Algunas personas simplemente no pueden dormir durante el día o tienen problemas para dormir en lugares que no sean sus propias camas, lo que a veces es necesario para dormir la siesta”

Además, como efectos negativos destaca que aumenta la somnolencia, pueden producirse problemas para dormir durante la noche y se relaciona con el aumento de riesgo de sufrir algunas enfermedades como la diabetes tipo II.