Tras cuatro años al frente de la Organización Médica Colegial (OMC), vuelve a pedir la confianza en las elecciones del próximo 27 de febrero. ¿La gestión de la pandemia le pasará factura?

-La crisis sanitaria no puede obviarse, pero creo que la gestión ha sido positiva dentro de la incertidumbre vivida.

-¿No cree que han sido muy tibios con el Gobierno?

-No nos hemos callado y hemos dicho lo que pensábamos, incluso con antelación en enero. Y también lo hicimos en agosto al denunciar que hacía falta un mando único con un comité de expertos en el que no debía estar Fernando Simón. No me quito responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que el presidente del Cgcom representa la voz de todos y debe haber consenso.

-¿Se podía haber hecho más?

-Soy autocrítico y seguro que podríamos haber hecho más, pero yo he intentado mantener el tono de prudencia ante una situación compleja. Lo fácil era venir con gasolina y no con extintores.

-¿Entre ese más que podrían hacer se incluye presentar la querella contra el Gobierno que tienen en un cajón?

-Hemos demostrado nuestro malestar y denuncia pública por la falta de material para los profesionales y la gota que colmó el vaso fue la distribución de mascarillas irregulares. Tuvimos una asamblea telemática sin posibilidad de que los acuerdos fueran legales porque hacía falta una estructura específica de voto y ahí se barajó plantear esa querella o sumarnos a la de otros colectivos como las enfermeras o la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Esa posibilidad se quedó pendiente de debatir y votar en Asamblea. En este devenir del tiempo hemos escuchado voces contrarias a seguir por ese camino y al no haber más presión se ha dejado aparcado.

-¿Descartan retomar esa vía en esta nueva legislatura?

-No, yo no descarto en ningún momento retomar esa querella desde la OMC. Hay cierta corriente que apuesta por apoyar las que ya están interpuestas y la Asamblea en cualquier momento lo puede reactivar, porque en ningún caso se ha dicho que no.

-El Gobierno ha reconocido la Covid como enfermedad profesional, pero ¿es suficiente?

-Nosotros aspiramos a que se declare como enfermedad profesional, y no sea sólo un reconocimiento o una consideración.

-Y ahora entra en juego la Ley de la Eutanasia. ¿Le hace un flaco favor a los médicos?

-Genera muchas dudas. Nuestro código deontológico no reconoce la eutanasia ni que el suicido sea un acto médico, sin pasar por alto que el derecho del registro de objetores no es necesario ni debe ser obligatorio, ya que puede provocar una clara discriminación.

-¿Qué le parece la nueva ministra de Sanidad?

-Pedimos que la sustitución fuera por alguien de trincheras que conociera la realidad sanitaria, pero tampoco nos han escuchado.

-¿Qué pondrá en marcha si sale reelegido?

-Ha habido dos planes inconclusos por culpa de la pandemia: actualizar el Código de Deontología, con todo lo que conlleva, y el otro es la unificación de los dos estatutos que tiene la casa, a través del Cgcom y de la OMC.

-¿Qué ventajas destacaría de su candidatura?

-Que tenemos un plan determinado con aspectos concretos y con una trayectoria detrás. Yo soy corredor de fondo, así que eso también lo traslado a la gestión.