¿Si tomo sintrom, soy diabético o tengo alergia a alguno de sus componentes puedo vacunarme?

A medida que continúa el proceso de vacunación, cada vez son más las dudas que los pacientes exponen a sus médicos de cabecera. Con la edad, lo habitual es no tener una sola complicación médica, por lo que una pregunta que se repite en los centros médicos es si los pacientes anticoagulados con sintrom y diabéticos pueden ser inoculados con cualquier vacuna o si se recomienda una en concreto.

La doctora Cristina Avendaño, portavoz de la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), explica que para estos pacientes «cualquiera de las vacunas aprobadas a nivel europeo y disponibles en España es adecuada». En el caso de la diabetes, estas personas deben «acogerse a la vacunación en cuanto se le ofrezca, puesto que son pacientes con un riesgo aumentado de enfermedad grave». Eso sí, «los anticoagulados necesitan tomar precauciones para minimizar el sangrado tras el pinchazo (tener un INR reciente en rango , mantener presión, sin frotar, en el punto de inyección durante unos minutos)», precisa.

¿Con quimio?

En el caso de los pacientes que estén recibiendo «quimioterapia citotóxica, que supone inmunosupresión, deben vacunarse», afirma la portavoz de Facme. «Podría pasar que su respuesta a la vacuna no fuera igual de eficaz que en una persona que tenga intacta su capacidad de respuesta inmune». En este sentido, «tenemos aún pocos datos para saber con detalle cuál es el grado de protección que se alcanza en los distintos tipos de pacientes. Lo que sí sabemos es que con las vacunas disponibles no hay problema de seguridad, dado que no contienen virus vivos que puedan replicarse en el organismo. Por ello recomendamos claramente que los pacientes con cáncer se vacunen en cuanto sea posible».

¿Tras una operación?

La Dra. Avendaño explica que «tras la cirugía, sólo es necesario esperar a que exista recuperación clínica del paciente, en el sentido de evitar que se solape el estado post-quirúrgico con las posibles reacciones vacunales. Por ejemplo, habría que evitar que una reacción vacunal como la fiebre pueda confundirse con complicaciones de la cirugía».

¿A los componentes de las vacunas?

«Las personas alérgicas al polietilenglicol (presentes en la de Pfizer y en la de Moderna), al trometamol (que tiene la de la Moderna y al polisorbato 80 (AstraZeneca) no pueden ponerse la vacuna. El resto de personas alérgicas sí, con ciertas precauciones en cada caso, pero sí se la pueden poner», asegura la doctora Nancy Ortega, presidenta del Comité de Alergia a Medicamentos de la SEAIC.