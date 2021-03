Extremadura y Navarra no vacunan frente a la Covid al personal de contratas de los centros escolares

La coordinación con la vacunación resulta clave para llegar a ese 70% de población inoculada a finales de verano. Sin embargo, no sólo el ritmo de vacunación del personal de los centros escolares varía según la comunidad autónoma, sino que no en todas ellas rigen los mismos criterios. Así, según los datos facilitados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a este periódico, la situación es muy heterogénea por autonomías y no en todas ellas se está vacunando al personal de contratas de los centros escolares. Es el caso de Extremadura y Navarra. «En Extremadura ya ha comenzado la vacunación del profesorado. Pero no se está inoculando al personal no docente de los centros», explican desde CSIF Extremadura.

«Los primeros a los que se está vacunando –prosiguen– es al personal docente de los de Centros de Educación Especial y en los colegios a los de Infantil y a algunos especialistas que entren en estas aulas». La realidad es que «hay pocas vacunas. Se está comenzando y hay descontrol. Han dado el pistoletazo de salida por sacar el titular de que se ha comenzado. A los que están de baja no se les vacuna y no sabemos cuándo se hará. A algunos sustitutos sí y a otros no. En algún centro que les ha llamado Salud Pública, como la Consejería, ha desertado de la responsabilidad y la organización. Además, algún docente ha tenido que renunciar a ir a vacunarse porque el centro de vacunación es en otra localidad y no pueden dejar a los alumnos del colegio solos», denuncian desde CSIF Extremadura, que explican que de momento «no se plantea la vacunación de mayores de 55 años».

Falta de coordinación

En el caso de Navarra, donde «no se vacuna al personal no docente de los centros», las mayores dificultades que está habiendo «es por falta de coordinación. Hay personas de Muface que no han sido llamadas y que les hacen recurrir a Salud Pública. Y allí les remiten a las direcciones del centro para que envíen una lista del personal que debe ser vacunado... Y así más de un caso que se queda sin llamar, pero no se sabe bien de quién es responsabilidad. Consideramos que hay desinformación en este sentido en Salud Pública, ya que además no te proporcionan un teléfono al que llamar y explicar el orden que siguen. Únicamente te remiten a un correo electrónico y aún no he obtenido respuesta. Desde el Departamento de Educación en prevención de riesgos laborales también aquejan la falta de información proporcionada a ellos para responder a estas personas que no son llamadas a la vez que a sus compañeros», precisan.

En otras comunidades no se está vacunando al personal de contratas, pero tampoco, al menos de momento, al personal docente. Es el caso de La Rioja, explican desde CSIF, lo que no quiere decir que no se vaya a hacer en el futuro. En el caso de la Región de Murcia, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana «no han empezado aún a vacunar, pero se realizará al personal no docente». En el resto de CC AA y ciudades autónomas consultadas donde sí ha empezado la vacunación del personal se incluye también a los trabajadores de contratas.

Es decir, hay al menos dos autonomías donde no se contempla vacunar al personal de contratas, un extremo que fue consultado al Ministerio de Sanidad dado que en la clasificación por grupos de estrategia de vacunación pone docentes y personal educativo, sin especificar si se incluye o no al personal de cocina, limpieza... y si se vacuna al personal contratado por la Administración o también al personal no docente de contratas, y aseguraron, sin embargo, que en esta clasificación de vacunación por grupos «se refiere al personal que atiende escolares en centros educativos».