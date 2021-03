La Sanidad privada pide participar en la vacunación contra la Covid-19

La colaboración de la sanidad público-privada ya estaba antes de la pandemia, y tras la Covid ha sido más estrecha si cabe, pese a que no siempre se ponga el acento en ello. Así lo pusieron de relieve los diferentes expertos que participaron durante el V Encuentro de Prestadores Sanitarios, promovido por la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud (Oehss), en colaboración con Janssen.

Durante la pandemia, «el 19% de los pacientes Covid y el 14% de los que han requerido UCI han sido atendidos por el sistema privado», explica Domingo del Cacho, director gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa. Ahora bien «durante la Covid hemos tenido un papel dispar, pero con disposición total, según lo que se nos ha querido asignar desde cada comunidad. Hemos tenido momentos críticos como en Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco o Cataluña, donde en los meses de confinamiento tuvieron que duplicar o triplicar las camas de UCI y donde la cama no era de pública o privada, sino que era para el paciente que la necesitara... Y todavía hay muchas autonomías que no se han decidido a compensar a nuestros asociados, a los centros privados, por la actividad realizada y por la puesta a disposición de los recursos», denuncia Carlos Rus Palacios, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que recuerda que durante el confinamiento «muchas comunidades tenían los centros médicos llenos de profesionales y vacíos de pacientes por la disminución de la actividad y porque se nos ordenó desprogramar toda actividad (no Covid), lo que afectó a nuestro sector».

«En la etapa actual –prosigue–, cuando se habla a nivel político de llegar a ese 70% de población vacunada en verano, hemos pedido que se establezca un marzo de colaboración que sólo ha ocurrido en Madrid. Hay voluntad en Cataluña, Murcia y Andalucía, y la privada ya está vacunando en Canarias». Y por último, el presidente de ASPE señala que «hay pacientes sin diagnosticar, en lista de espera no Covid y tan sólo Andalucía estableció un programa al respecto en verano». Tres áreas en donde «la sanidad privada puede tener un papel complementario, pero necesitamos que se nos tenga en cuenta», añade.

Una colaboración en la que habría que añadir más gremios. Así, José Manuel Aldámiz-Echevarría, gestor sanitario, destacó que «las farmacias son un recurso que también habría que tener en cuenta» y recordó que «hubo un tiempo de pandemia en la que no hubo colaboración público-privada, sino que todos éramos uno».

Un trabajo conjunto

Y esta participación conjunta prosigue hoy, recuerda José Andrés Gómez, director general de la Clínica Universidad de Navarra. «Ha sido una colaboración muy estrecha con matices muy diferentes. Y continúa más allá de la Covid-19. Nosotros seguimos colaborando en programa de trasplantes, hemodiálisis, listas de espera y tenemos el IdiSNA, el primer Instituto de Investigación nacional público-privado», precisa.

Jesús María Rodríguez, gerente adjunto del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, se centró en dar una solución a los pacientes, y explicó que a tenor de los retrasos y aplazamientos «no podemos seguir trabajando de la misma manera». «Tenemos pacientes pendientes de recibir una respuesta y en este campo hay que potenciar la salud digital, es la respuesta que tenemos que encontrar para que el paciente esté atendido».

En todo caso, como los expertos recordaron en este evento presentado por José Soto Bonel, presidente de Oehss, y que contó con la participación de Juan J. González Armengol, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y responsable del Servicio Madrileño de Salud, en el tema de sanidad pública o privada, los ciudadanos son los que tienen la última palabra.