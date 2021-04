La memoria en pandemia

No sé qué nos está pasando, pero percibo en otros adultos, y siento en mí, que desde hace un tiempo nos falla la memoria y hay una especie de desgaste cognitivo. No fue en el confinamiento total, sino que ha sido con el paso del tiempo por la incertidumbre y el miedo. No soy médica, sólo una experimentada e intuitiva paciente, pero tomo las palabras de Joaquín Fuster, uno de los más importantes neurocientíficos del mundo, que dice: «Porque la realidad es que nuestro futuro, nuestra creación y nuestra imaginación se basan en el pasado. Es a partir de este que formamos estructuras nuevas de conocimiento, de memoria y de actividad humana».

Supongo, quiero suponer, que esta desmemoria desesperante a corto plazo, esta falta de concentración y deseos, estos despistes llamativos, esta pérdida de lucidez y empuje tiene que ver con la situación de estrés cotidiano que estamos viviendo. El tiempo ilimitado al que nos está sometiendo esta pandemia, con sus olas indeseadas, con los errores de los que dicen saber, con la ineptitud de los políticos, con el miedo de todos y la falta de confianza en el padre Estado, nos tiene minados. Porque ciertamente, una de las cosas que nos diferencia de los bellos animales es que los humanos recordamos el pasado y, desde ahí, proyectamos el futuro. Tenemos memoria de futuro. Es decir, sólo nosotros hacemos planes para el mañana. Llevamos muchos meses sin ver horizonte. ¿Qué podemos planificar si no sabemos si podremos movernos o hasta dónde podremos? Proyectar implica siempre acción. Ir hacia algún lugar desde lo que fui hasta lo que quiero ser. Desde donde estoy hasta donde quiero llegar. Nuestras neuronas están dormiditas, no quieren hacer el esfuerzo de soñar. Sólo los más bizarros, y algunos de los mejor dotados en salud, amor y economía, están en ello. Los demás vamos a rebufo de las horas, de las decisiones de los otros, de la marea. Los demás, estamos a la espera de que esto pase. A la espera de despertar la vida y la memoria.