Los expertos prevén una vacunación conjunta covid-gripe a finales de 2021

Cada vez es mayor el número de expertos que vaticinan que la covid-19 se trasformará en un virus respiratorio endémico y estacional, como lo es la gripe. De ahí que sea muy factible que las dos campañas de inmunización coincidan en el tiempo en otoño, hacia los últimos meses de 2021.

Según el doctor Fernando Moraga-LLop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, tanto la vacuna para la covid-19 como la vacuna antigripal podrían administrarse con una diferencia de 15 días. Este tiempo se establece por el principio de precaución en medicina “Primum non nocere” (“Primero no hacer daño”). “Ya hemos visto, no obstante –explica este especialista- si bien ya se dio en varias personas que se vacunaron de la gripe y que, al poco tiempo, fueron inmunizadas frente al coronavirus”.

Así, los especialistas creen que probablemente la vacuna de la gripe coincida en este caso con la tercera dosis, que sería la de refuerzo, y, en virtud del doctor Moraga-Llop, estará reservada en principio a personas de riesgo, en las que considere que pueda producirse una pérdida importante de anticuerpos, como en el caso de los inmunodeprimidos o los mayores de 80 años de edad.

“Una cuestión bien distinta –abunda- es si alguna de esas tres variantes que más nos preocupan, cuales son la británica, la brasileña y la sudafricana, escapen a la inmunidad vacunal, o bien que apareciese otra variante, que resultase totalmente resistente. Aquí nos estaríamos refiriendo a una tercera dosis y también a una nueva vacuna. Hay laboratorios, como, por ejemplo, AstraZeneca, que, al ver que su antídoto no era tan eficaz contra la variante sudafricana, empezó a desarrollar una nueva vacuna contra esta”.

Cuando se trata de vacunas ARN mensajero, el vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología indica que parece que es relativamente sencillo cambiar una variante por otra o inducir otras variantes, de tal modo que llegaríamos a vacunas multivalentes. “En realidad, se trataría de una hipótesis, pero lo más posible es que se emplee de la misma vacuna, exceptuando algunos lugares, si exceptuamos que las variantes en circulación obliguen a poner una nueva”, añade.

Para la doctora Carmen Martín Alonso, vocal de la Sociedad Española de Inmunología, existiría otra hipótesis. Y es que dentro de un tiempo, si realmente la covid es estacional, como la gripe, algunas de las compañías farmacéuticas propongan alguna formulación combinada. Es una perspectiva que puede darse, tal vez no en este invierno, pero sí en el próximo.

La inmunóloga explica que algún país ya se ha planteado si puede haber problemas al inocular a la vez la de la gripe y la de la covid. Como no hay estudios concretos sobre si se pueden administrar juntas, se aplica el principio de prudencia.

De este modo, los fabricantes de la mayoría de las vacunas frente a la covid advierten que se distancien una semana. En algún país en el que ha coincidido la temporada de gripe y de covid han dejado dos semanas. Pero ese sería el problema más complicado: espaciar esas dos semanas por si acaso llegara a haber alguna interferencia, entendido esto como algo poco probable, pues en principio no tiene por qué haber ningún problema.