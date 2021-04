Los beneficios de disminuir la presión arterial, aunque no sea alta

Los medicamentos para bajar la presión arterial pueden prevenir afecciones cardiovasculares graves, como accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y ataques cardíacos, incluso en adultos con presión arterial normal, según una nueva investigación publicada en hoy “The Lancet”.

Es importante destacar que el estudio encontró que los efectos beneficiosos del tratamiento fueron similares independientemente del nivel de presión arterial inicial, tanto en personas que habían tenido previamente un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular como en aquellas que nunca habían tenido una enfermedad cardíaca.

Los autores dicen que los hallazgos tienen implicaciones inmediatas e importantes para las guías clínicas globales que típicamente limitan el tratamiento para bajar la presión arterial a aquellas personas con presión arterial alta (generalmente por encima de 140/90 mmHg). Y piden que se modifiquen dichos parámetros para que cualquier persona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular sea considerada para la medicación para bajar la presión arterial, independientemente de su presión arterial.

“Nuestros hallazgos son de gran importancia para el debate sobre el tratamiento de la presión arterial”, dice el autor principal, el profesor Kazem Rahimi, de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. “Esta nueva y mejor evidencia disponible nos dice que las decisiones de prescribir medicamentos para la presión arterial no deben basarse únicamente en un diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular o en el nivel de presión arterial de un individuo. Los medicamentos deben verse como una herramienta eficaz para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Las pautas clínicas deben cambiarse para reflejar estos hallazgos “.

Eso no quiere decir, advierte, que “estemos diciendo que todos deben comenzar el tratamiento. La decisión dependerá de los factores de riesgo de una persona para desarrollar una enfermedad cardiovascular, el potencial de efectos secundarios y la elección del paciente”.

Las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, relacionados con la presión arterial alta, son la principal causa de muerte en la mayor parte del mundo occidental. Está ampliamente aceptado que los medicamentos para la presión arterial protegen a las personas que han tenido un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular previo de tener un segundo, pero se ha debatido el uso de estos medicamentos en personas con presión arterial normal o levemente elevada. Hasta la fecha, los estudios que examinan si los medicamentos para bajar la presión arterial son igualmente beneficiosos en personas con y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, y en niveles de presión arterial más bajos que los que se consideran actualmente para el tratamiento (típicamente 140/90 mmHg o más) han informado de hallazgos contradictorios, lo que ha dado lugar a recomendaciones opuestas a nivel mundial.

Metodología

Para el análisis actual, agruparon datos de 344.716 adultos (edad promedio de 65 años) en 48 ensayos aleatorios (el estándar de oro para evaluar la efectividad de los tratamientos) para explorar los efectos de los medicamentos para bajar la presión arterial. Los participantes se dividieron en dos grupos: aquellos con un diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular (157.728 participantes que se incluyeron en el grupo de prevención secundaria) y aquellos sin (186.988 que forman el grupo de prevención primaria, sin enfermedad cardiovascular).

A continuación, cada grupo se dividió en siete subgrupos según los niveles de presión arterial sistólica en el momento del ingreso al estudio (menos de 120, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159, 160-169, 170 y más mmHg). Alrededor del 20% (31,239) de los participantes con enfermedad cardiovascular previa y el 8% (14,928) de los que nunca habían tenido una enfermedad cardiovascular tenían presión arterial sistólica normal o normal alta al inicio de los ensayos (presión arterial sistólica inferior a 130 mmHg) .

Durante un seguimiento promedio de cuatro años, 42.324 participantes tuvieron al menos un evento cardiovascular importante (ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte por enfermedad cardiovascular). Por cada reducción de 5 mmHg en la presión arterial sistólica, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular mayor se redujo en alrededor del 10% (18.287 frente a 24.037 enfermedad cardiovascular mayor en los grupos de intervención y comparador, respectivamente), accidente cerebrovascular en un 13% (6.005 frente a 7.767), fracaso en un 13% (3249 frente a 4584), cardiopatía isquémica en un 8% (8 307 frente a 11145) y muerte por enfermedad cardiovascular en un 5% (4825 frente a 6110).

Los efectos beneficiosos del tratamiento no difirieron según el historial de haber tenido enfermedad cardiovascular o el nivel de presión arterial al ingresar al estudio.

“Es importante que se considere a las personas para el tratamiento para bajar la presión arterial en función de su riesgo cardiovascular, en lugar de centrarse en la presión arterial en sí misma como un factor de calificación o un objetivo del tratamiento”, dice el coautor Zeinab Bidel, de la Universidad de Oxford. “Debemos proporcionar pautas completas para reducir los riesgos de enfermedad cardiovascular que incluyen ejercicio, nutrición, dejar de fumar y, cuando corresponda, medicamentos”, añade.

Limitaciones

El estudio tiene algunas limitaciones reconocidas por los autores, “incluido que sólo se investigó el impacto de la presión arterial inicial y la enfermedad cardiovascular previa sobre los efectos del tratamiento, por lo que los hallazgos no se pueden generalizar a otras características de los pacientes que no hemos incluido en nuestro análisis. Además, no se examinaron específicamente los efectos sobre enfermedades distintas de las principales enfermedades cardiovasculares, incluidos los posibles efectos secundarios del tratamiento”.