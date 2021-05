Todos fallaron

El Panel Independiente de Respuesta a las Pandemias ha elaborado un informe, por encargo de la OMS, en el que concluye que todos los países fallaron a la hora de hacer frente a la Covid por falta de previsión, medios y por la adopción errada de medidas. Es verdad, se ha equivocado todo el mundo, pero en primer lugar y de manera principal la OMS, que no vio venir la dimensión del caso, no investigó suficiente lo sucedido en Wuhan, no pidió a los países que tomaran precauciones antes de que ya fuese tarde e hizo recomendaciones contradictorias y equivocadas, al principio contra el uso de las mascarillas, después a favor incluso en lugares abiertos, etcétera. Y también se han equivocado ahora con las vacunas, confundiendo con recomendaciones mutables en cuanto a las edades de prescripción, que están teniendo que corregir sobre la marcha. Demasiada improvisación tratándose de la OMS.