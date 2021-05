¿Qué suplementos alimenticios tienen una efectividad dudosa?

El consumo de suplementos nutricionales puede ayudar, no hacer nada o incluso poner en riesgo su salud. Vitaminas, calcio y omega 3 son algunos de los complementos alimenticios que más consumen los españoles. Siete de cada 10 utiliza de forma frecuente este tipo de productos, que también se presentan en forma de probióticos, extractos de plantas, como salvado, ginseng y levadura de cerveza, así como en barritas energéticas y preparados para sustituir alguna comida. La mayoría utiliza estos productos con el principal objetivo de mejorar su estado general de salud (70,9%), pero también para tener más energía (35%), mejorar el funcionamiento de los huesos y los músculos (34%), tratar enfermedades como la osteoporosis y molestias gastrointestinales (28%) y reducir peso, entre otros motivos.

Una gran parte los usa, además, sin una justificación de salud suficiente, sin resultados beneficiosos en muchas ocasiones y hasta con riesgo para la salud en algunos casos. Esto se debe a que actualmente, los estudios que analizan la seguridad de utilizar este tipo de complementos son escasos y la mayoría aportan poca o ninguna información que demuestre, de forma clara, que tienen propiedades saludables y que son eficaces y seguros. Estas son algunas de las conclusiones del informe “Uso de suplementos nutricionales en la población española”, elaborado por la Fundación MAPFRE y la Academia Española de Nutrición y Dietética.

El estudio ha permitido, además, conocer el impacto potencialmente positivo y negativo de estas sustancias que mueven 12.000 millones de euros en base a la evidencia científica de múltiples informes nacionales e internacionales.

Con efectividad probada

El informe recoge que el ácido fólico es el suplemento nutricional más probado para la prevención de defectos del tubo neural (espina bífida) en el embarazo. La cafeína, por su parte, produce una mejora del rendimiento deportivo. En el caso de la Vitamina D, mejora el tratamiento de infecciones respiratorias en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El uso de suplementos de calcio también puede tener efectos positivos para la prevención de la hipertensión, especialmente en hombres y menores de 35 años y el hierro puede ser eficaz en estados carenciales, como por ejemplo en caso de anemia.

Los productos de uso médico especial para la pérdida de peso en dietas muy bajas en calorías también son eficaces, aunque los expertos aconsejan utilizarlos siempre bajo control médico.

Con efectividad dudosa

Los probióticos sólo son eficaces en caso de rehidratación ante diarrea aguda o por consumo de antibióticos, pero hay pocas pruebas que indiquen que pueden ser eficientes frente a infecciones respiratorias, aumento de defensas o pérdida de peso, recoge el estudio.

En el caso de los compuestos ricos en omega-3, los expertos explican que en la mayoría de ellos no existen pruebas con calidad suficiente para sacar conclusiones definitivas, aunque se han observado efectos positivos a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares, tratar enfermedades gastrointestinales y mejorar la cognición, entre otros.

Los complejos de extractos de hierbas (en general), así como la glucosamina, el ginseng y el extracto de ajo, son los productos más estudiados, mientras que las valoraciones relativas a la equinácea, los extractos de arándanos y la alcachofa, son menores y no hay pruebas claras de efectividad para ninguno de esos suplementos.

Con efectos adversos

El informe hace especial hincapié en que la percepción de que por tomar más vitaminas o minerales vamos a tener mejor salud, es falsa. De hecho, un exceso de estos nutrientes puede ser perjudicial, como podría ser el caso del calcio o el hierro, y tener consecuencias muy graves, como sería el caso de la vitamina A durante el embarazo, que puede derivar en malformaciones congénitas.

En cuanto a los extractos de plantas, se han registrado casos de toxicidad hepática aguda, e incluso ha habido fallecimientos por sobredosificación de algunos suplementos, como el sucedido recientemente por consumo de ácido lipoico para la pérdida de peso.

De hecho, los especialistas creen que no todos los suplementos siguen buenas prácticas de fabricación y pueden llegar a no incluir las cantidades de principio activo que declaran tener en su etiquetado, así como prometer beneficios para la salud no demostradas e incluso contener sustancias no declaradas en el etiquetado o contaminantes que pueden impactar en la salud, como casos de dopaje no intencionado en deportistas.

Por todo ello, el informe incide en la necesidad de que los profesionales sanitarios, prescriptores de muchos de estos productos, adquieran las competencias académicas suficientes sobre estos complementos para poder basar sus recomendaciones en evidencias científicas.

También considera clave incrementar los conocimientos de los ciudadanos en materia de alimentación y salud para que puedan tomar decisiones informadas; incorporar la figura del dietista-nutricionista en los servicios de atención primaria de salud; y promover la regulación europea vigente, para que la información suministrada al consumidor sea clara, transparente y basada en la evidencia científica, especialmente en lo que se refiere a su eficacia y seguridad.