Objetivo: preparar al SNS para futuras pandemias

La pandemia de la Covid-19 no es precisamente la primera que ocurre a la Humanidad, de ahí la importancia de aprovechar las lecciones aprendidas para mejorar el sistema sanitario actual y prepararlo para futuras pandemias. Desde que se desató el SARS-CoV-2 se ha vuelto la mirada hacia la grave crisis sanitaria producida por la mal llamada gripe española, tratando de buscar similitudes y diferencias entre ambos episodios que ayuden no sólo a entender mejor cómo ha podido suceder esta nueva crisis, sino qué lecciones deberíamos aprender.

«Tanto en la Gripe de 1918 como con la Covid hubo un control de movimientos con aislamiento social, fruto de ellas hubo consecuencias económicas que en el caso de la Covid será más difícil volver al escenario previo, y en ambas ha habido una percepción cambiante del riesgo. Pero también ha habido importantes diferencias, como que la del 18 afectó sobre todo a jóvenes, mientras la Covid a los mayores o la rápida investigación de vacunas y la existencia del Sistema Nacional de Salud», explica Jesús María Aranaz, jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, durante el IV Congreso de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud (Oehhs), celebrado en Salamanca, aunque de forma on-line.

Ahora bien, «si antes de la pandemia uno de cada diez pacientes sufría algún daño como consecuencia de su ingreso hospitalario, ahora esta realidad ha sido mayor. A eso hay que sumar todos aquellos ciudadanos que no han podido ser atendidos por asistir a pacientes Covid. No es la primera pandemia a la que se enfrenta la Humanidad, y pese a los múltiples avisos de la pandemia, no les hicimos caso», añade.

En este momento hay que aprovechar las lecciones aprendidas, «como la telemedicina, el trabajo interdisciplinar, poner al paciente en el centro de la atención», explica José Francisco Soto Bonel, presidente de Oehhs. Y para ello –prosigue Aranaz– hay que «ir hacia un nuevo modelo de gestión, intensificar la investigación, garantizar la seguridad del paciente y del profesional», etc.

Para Pedro M. Ruiz, coordinador de Calidad del Hospital 12 de Octubre se necesita una sanidad pública robusta; adecuar el número de profesionales sanitario, instalaciones y equipamiento; estar bien organizados y coordinados, lo que debería ser una obligación de los centros y menos de la mitad lo tienen, y la importancia de estar debidamente abastecidos».

Ahora bien, como recuerda Juana Labiano, directora del Servicio de Calidad de la Clínica Universidad de Navarra, «es imposible prevenir todos los daños. En todo caso resulta imprescindible tener planes de seguridad con objetivos concretos, implantar medidas y evaluarlas para ver si funcionan o no, como la incorporación del farmacéutico en ámbitos de riesgo. En cuanto a la organización, se necesita evaluar los riesgos y contar con planes de contingencia» con un objetivo claro: mejorar «la seguridad» .

Y si algo resulta crucial es recuperar «un cuerpo nacional de sanidad que teníamos tiempo atrás, Daban su opinión sólida, que primaba sobre la de los políticos y eso durante la Covid nos ha faltado», concluye el médico Antonio Burgueño.