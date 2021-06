Covid-19: Condenan a tres años de prisión al farmacéutico de Wisconsin que descongeló 500 dosis de la vacuna

Sociedad

Un juez federal ha condenado al farmacéutico de Wisconsin, que destruyó más de 500 dosis de la vacuna contra la Covid-19 intencionadamente, a tres años de prisión, tal y como ha informado “BNO News” en Twitter.

Steven Brandenburg, que trabajaba un hospital, reconoció, tras su detención, haber descongelado a mala fe las dosis de la vacuna de Moderna a sabiendas que se estropearían, ya que se recomienda conservar estos viales a -20 grados.

Teóricamente, podría haberse enfrentado a una sentencia máxima de 10 años de prisión por cada uno de los dos cargos graves por intentar manipular un producto de consumo con imprudente indiferencia. Después de completar su sentencia de 36 meses, Brandenburg se enfrentará a otros tres años de libertad vigilada y el juez le condenó a pagar 83.000 dólares, informa “NBC NEWS”.

“El intento deliberado de estropear las dosis de la vacuna durante una emergencia de salud pública nacional es un delito grave”, dijo el secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian Boynton en un comunicado. “El Departamento de Justicia seguirá trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para salvaguardar estas vacunas que salvan vidas”.

Brandenburg fue despedido del Aurora Medical Center en Grafton, Wisconsin, en diciembre después de que el hospital conociera que el farmacéutico había admitido que “sacó intencionalmente la vacuna de la refrigeración”.

Brandenburg dijo a la Corte el martes que estaba “desesperadamente arrepentido y avergonzado” por lo que hizo.

El ex empleado del hospital retiró los viales del refrigerador durante dos noches consecutivas, las del 24 y 25 de diciembre, y fue el sábado 26 cuando el hospital se dio cuenta de que habían estado a temperatura ambiente y las desechó, según aseguró entonces el presidente del grupo médico Aurora, Jeff Bahr, que explicó que los empleados del hospital administraron 57 de esas dosis antes de darse cuenta del problema, y notificaron a los pacientes que las recibieron que las vacunas que les suministraron no eran dañinas, pero que sí podían ser “menos eficaces o no tener eficacia”.