¿Cómo de comunes son las reacciones cutáneas tras la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19?

Picazón, erupciones cutáneas, urticaria o hinchazón son algunos de los problemas en la piel que algunas personas sufren tras recibir una vacuna contra la Covid-19, pero no está claro qué tan comunes son estas reacciones o con qué frecuencia se repiten con la segunda dosis. Ahora, una investigación dirigida por alergólogos del Hospital General de Massachusetts (MGH) proporciona indicaciones alentadoras de que las reacciones cutáneas son raras y de que incluso cuando ocurren con la primera dosis, rara vez reaparecen después de recibir una segunda dosis de vacuna.

Para el estudio, que se publica hoy en “JAMA Dermatology”, un equipo dirigido por Kimberly G. Blumenthal, MD, MSc, codirectora del Programa de Epidemiología Clínica dentro de la División de Reumatología, Alergia e Inmunología del MGH, estudió a 49.197 empleados de Mass General Brigham que fueron inoculados con vacunas de ARNm, de los cuales 40.640 completaron al menos una encuesta de síntomas después de la primera dosis de vacuna.

De ellos, 776 (1,9%) informaron haber sufrido reacciones cutáneas después de la primera dosis. El sarpullido y la picazón (excepto en el lugar de la inyección) fueron las reacciones cutáneas más comunes, y la edad promedio de los que informaron reacciones cutáneas fue de 41 años. Las reacciones cutáneas fueron más comunes en las mujeres (85%) que en los hombres (15%) y difirieron según la raza (62% blancos, 7% negros y 12% asiáticos).

Tras la segunda dosis, 609 personas que informaron sobre reacciones cutáneas a la primera dosis, recibieron una segunda dosis y completaron una encuesta de síntomas después de la segunda dosis, y de ellos 508 (83%) no informaron de haber sufrido reacciones cutáneas recurrentes. Entre las personas sin reacción cutánea a la primera dosis, únicamente el 2,3% informó reacciones cutáneas después de la segunda dosis, siendo la erupción y la picazón las más comunes.

“Esta es la primera información que tenemos sobre el riesgo de reaparición de reacciones cutáneas después de la segunda dosis cuando hay una reacción a la primera. Nuestros hallazgos podrían brindar una tranquilidad crítica a las personas que sufrieron erupciones cutáneas, urticaria e hinchazón después de ser inoculados con la primera dosis de las vacunas de ARNm”, tranquiliza Blumenthal.

“Las reacciones cutáneas por sí solas no deberían ser una razón para no ponerse la segunda dosis, especialmente porque la mayoría -de reacciones- no se repitió con la siguiente dosis”, afirma Lacey B. Robinson, alergóloga e investigadora del MGH y la autora principal del estudio. En todo caso, aquellos pacientes que han tenido una reacción cutánea “pocas horas después de ser vacunados o que sufran reacciones graves en cualquier momento, deben consultar a un alergólogo o inmunólogo para que pueda evaluar y brindar orientación sobre inoculación de la segunda dosis”, añade.