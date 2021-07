Recogen firmas solicitando al Gobierno que se implique ante la falta de inmunoglobulinas

Sociedad

GBS-CIDP Polineuropatías inmunomediadas España ha empezado a recoger firmas en Change.org solicitando al Gobierno que se implique ante la falta de inmunoglobulinas. En la citada petición hacen un llamamiento a la población en general para que todo el que pueda done sangre y plasma.

“Con la pandemia las donaciones de sangre y plasma han caído en picado, y muchas partidas de inmunoglobulinas se han destinado para tratamiento e investigación de COVID-19, provocando una escasez generalizada. La situación actual es de desabastecimiento y racionamiento. La Paz (Madrid) tuvo que suspender todos los tratamientos la semana pasada; La Fe (Valencia) está recibiendo un 30% del volumen normal con los pacientes esperando a ver si hay o no hay; en el Hospital de Ávila tienen una reserva para una semana; y en Cataluña, los hospitales pequeños están intentando derivar a sus pacientes porque no reciben suministro”, explican en la petición de firmas. Y no son los únicos.

“Esto ha provocado que nos reduzcan las dosis, y hablamos de enfermedades muy graves como son las polineuropatias inmunomediadas, que nos van dejando paralizados y para las que hay muy pocos tratamientos alternativos, que no siempre funcionan y tienen unos efectos secundarios dramáticos. Por eso el protocolo internacional establece las inmunoglobulinas como primera opción terapéutica”, añaden.